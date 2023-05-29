ua ru
Пн, 29 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Магучіх із рекордом виграла етап Діамантової ліги: дві українки в медалях

Новость на русском →
Рабат, Понеділок 29 травня 2023 09:15
Магучіх із рекордом виграла етап Діамантової ліги: дві українки в медалях Фото: Ярослава Магучіх встановила рекорд сезону (diamondleague.com)
Автор: Антон Федорців

Вдалим для українських легкоатлеток на чолі з Ярославою Магучіх став другий етап сезону-2023 Діамантової ліги в марокканському Рабаті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.

21-річна спортсменка фінішувала першою в стрибках у висоту. Найкраща спроба українки – 2,01 м.

Магучіх пропустила стрибки на 1,81 м та 1,87 м. Натомість висоту 1,95 м вона підкорила з другої спроби. Цей результат забезпечив атлетці перемогу на етапі, але вона вирішила стрибати на 2,01 м і встановила новий орієнтир сезону. Ще одна українка – Ірина Геращенко – завершила змагання зі "сріблом" (1,91 м).

Ще одну нагороду Україні принесла Марина Бех-Романчук. У потрійному стрибку 27-річна спортсменка фінішувала другою з результатом 14,65 м. Вона поступилася кубинці Перес Ернандес (14,84 м).

Наступний етап Діамантової ліги прийме Рим. Змагання в столиці Італії призначені на 2 червня. Загалом нинішній сезон матиме 14 етапів у різних куточках планети та фінал у Юджині (США).

Діамантова ліга, 2-й етап, стрибки у висоту:

  1. Ярослава Магучіх – 2,01 м
  2. Ірина Геращенко – 1,91 м
  3. Надія Дубовицька – 1,87 м

До слова, раніше українка Ляхова виграла перший турнір Континентального туру в бігу на 800 м.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Легка атлетика
NEWS
Нічна атака на Україну: що відомо про наслідки обстрілів
Нічна атака на Україну: що відомо про наслідки обстрілів
DAILY
Сергій Череватий: Пригожин хоче піти з Бахмута, бо розуміє, що на "Вагнер" чекає розгром
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Череватий: Пригожин хоче піти з Бахмута, бо розуміє, що на "Вагнер" чекає розгром