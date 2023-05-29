Росія надумала проводити "вибори" на окупованих територіях: Верещук дала поради українцям

Росія зібралася проводити "вибори" до окупаційних органів влади на тимчасово захоплених територіях України у вересні. Мешканцям радять не співпрацювати з загарбниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірину Верещук .

Верещук дали поради українцям, які залишаються на окупованих територіях:

Слід бути обережними та відповідальними.

Не потрібно втягувати себе у співпрацю з ворогом.

"Бо всі колаборанти потім матимуть великі проблеми. Воно вам не треба", - написала вона.

"Вибори" в окупації

Зазначимо, що ще у лютому голова Ради Федерації Росії Валентина Матвієнко заявила, що на окупованих територіях України пройдуть так звані "регіональні вибори" 10 вересня 2023 року.

При чому вибори за захоплених територіях призначили на той самий день, коли голосування заплановане на території Росії. Британська розвідка зазначала, що таким чином країна-агресор хоче показати окуповані території як "невід’ємні частини" РФ.

Окрім того, сьогодні в РФ внесли зміни до закону, що, зокрема, дозволяють проводити вибори на захоплених територіях.

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