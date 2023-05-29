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50 років. Верховна рада схвалила запровадження санкцій проти Ірану

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Понеділок 29 травня 2023 16:21
50 років. Верховна рада схвалила запровадження санкцій проти Ірану Фото: Верховна рада схвалила запровадження санкцій проти Ірану (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Верховна рада схвалила запровадження санкцій проти Ірану на 50 років. Зокрема, за надання Росії дронів і озброєння для обстрілу українських міст.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення нардепа Олексія Гончаренка в Telegram.

Запровадження санкцій проти ісламської держави підтримали 328 парламентаріїв.

50 років. Верховна рада схвалила запровадження санкцій проти Ірану

Санкції проти Ірану

На вихідних президент Володимир Зеленський вніс до Ради проєкт ухвали про введення санкцій проти Ірану на півстоліття. При цьому наголошувалося, що рішення щодо запровадження обмежень підтримала Рада національної безпеки та оборони України (РНБО).

Допомога Ірану Росії

Після початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України Іран довгий час заперечував, що постачає безпілотники моделі Shahed країні-агресору. Пізніше Тегеран заявив, що надав невелику кількість безпілотників "до початку конфлікту". У свою чергу Кремль активно використовує іранські безпілотники для нападу на українські міста та інфраструктуру.

Крім цього, Росія не заперечує, що використовує безпілотники "Шахед" і виявила бажання збільшити своє власне виробництво.

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