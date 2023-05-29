ЗСУ знищили декілька складів та баз росіян під Маріуполем, - міськрада

Фото: під Маріуполем знищили склади та бази росіян (Getty Images)

Окупанти довгий час вважали Маріуполь, який знаходиться за 80 км від лінії фронту, тиловим. Проте ситуація змінилася.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Маріупольську міську раду в Telegram.

"Кількість ударів по базуванню російських окупантів на маріупольському напрямку збільшується. Днями у Маріуполі та районі пролунали вибухи",- йдеться в повідомленні. Зокрема, за попередніми даними, були нанесені удари у Юрʼївці, Нікольському та Урзуфі. Тут розміщуються склади БК та бази росіян. "Нещодавно ці населені пункти окупанти вважали тиловими, але ситуація змінюється", - додали в міськраді.