ЗСУ знищили декілька складів та баз росіян під Маріуполем, - міськрада
Окупанти довгий час вважали Маріуполь, який знаходиться за 80 км від лінії фронту, тиловим. Проте ситуація змінилася.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Маріупольську міську раду в Telegram.
"Кількість ударів по базуванню російських окупантів на маріупольському напрямку збільшується. Днями у Маріуполі та районі пролунали вибухи",- йдеться в повідомленні.
Зокрема, за попередніми даними, були нанесені удари у Юрʼївці, Нікольському та Урзуфі. Тут розміщуються склади БК та бази росіян.
"Нещодавно ці населені пункти окупанти вважали тиловими, але ситуація змінюється", - додали в міськраді.
Маріуполь розташований на відстані щонайменше 80 км від лінії фронту. Зазначимо, що Україна отримала від Британії ракети Storm Shadow дальністю понад 250 км. На кінець травня вони на 100% вразили цілі, які визначив Генеральний штаб ЗСУ.
Зараз окупанти використовують Маріуполь як свою військову базу, особливо порт. Однак у Маріуполі останнім часом почастішали вибухи. Зокрема, 19 травня в районі Маріупольського аеропорту, а 26 травня - на "Азовсталі".
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