Російські війська випустили по Києву та області більше десятка "Іскандерів"
Під час обстрілу Києва вдень у понеділок, 29 травня, російські війська випустили 11 "Іскандерів" двох модифікацій. Сили ППО знищили всі цілі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного в Telegram.
За його словами, окупанти вдруге за добу здійснили ракетний удар по території України.
Вдруге атака трапилась близько 11:30. Ворог обстріляв Київ та регіон балістичними та крилатими ракетами наземного базування з ОТРК "Іскандер".
"Загалом випущено 11 ракет - "Іскандер-М" та "Іскандер-К" з північного напрямку", - зазначив Залужний, додавши, що всі ракети були знищені.
Денна атака на Київ 29 травня
Вдень у Києві та частині регіонів України було оголошено повітряну тривогу. Були повідомлення про роботу ППО над столицею, що у Київській та Чернігівській областях. Ця атака стала 16-ою за рахунком з початку травня.
Під час неї РФ змінила тактику на денний обстріл, хоча останнім часом найчастіше атакувала саме вночі. Уламки збитих цілей було знайдено у кількох районах столиці. А в Київській області через атаку спалахнув житловий будинок. Детальніше про цей обстріл - читайте у матеріалі РБК-Україна.
Для довідки
"Іскандер" - комплекси ракет Іскандер, Іскандер-М, Іскандер-К, Іскандер-Е. Вперше розробку, виготовлену під Москвою, представили в 1999 році. Вони знищують цілі на відстані до 500 км і є потужнішими, ніж ракети типу "Калібр" та можуть нести ядерні боєголовки.
Комплекс "Іскандер" (росЗМІ)
Росіяни не вперше б'ють "Іскандерами" по Україні. Буквально сьогодні цією ракетою вони обстріляли два села у Куп'янському районі Харківської області, 7 людей поранено. З минулих випадків - ймовірно "Іскандером" було атаковане військове містечко в Чернігівській області наприкінці грудня 2022 року.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.