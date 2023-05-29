Ілюзії розвіялись. Окупант поскаржився на постійні обстріли з дронів (перехоплення)

Російський військовий поскаржився дружині, що знаходиться під постійними обстрілом, які ведуть ЗСУ з дронів і безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За його словами, у нього розвіялись ілюзії щодо того, що відбувається на фронті. Він також скаржиться, що навколо їх позиції все заміновано і дуже небезпечно пересуватися.

При цьому він пояснює, що не розрізняє вже, хто саме замінував територію.

"Нічого тут хорошого загалом, я тобі сказав, у нас коптери літають, воги скидають. Міни тут наші не наші, як я розумію, незрозуміло де лежать", - говорить він.

Перехоплення розмов

Українська розвідка регулярно публікує перехоплення розмов росіян з батьками, родичами чи друзями. У розмовах окупанти зазвичай жаліються на погане забезпечення, розповідають про вчинені ними воєнні злочини та критикують своє військово-політичне керівництво.

Нещодавно російський солдат у телефонній розмові розповів, що його обманом відправили на війну в Україну, хоча обіцяли, що він буде служити у Воронежі.

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