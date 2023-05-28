Зеленський запропонував ввести санкції проти Ірану на 50 років

Президент України Володимир Зеленський запропонував запровадити санкції проти Ірану на 50 років. Вніс проєкт постанови до Верховної ради.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на відповідний проєкт постанови .

В проєкті постанови йдеться про затвердження рішення РНБО "Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів до Ісламської Республіки Іран".

Відповідно до документа, санкції проти Ірану застосовують терміном на 50 років. Обмеження торкатимуться:

повної заборони торговельних операцій;

зупинки транзиту ресурсів;

польотів й перевезення на територію України;

запобігання виведенню капіталів резидентами Ірану.

Реалізація й моніторинг виконання санкцій здійснюватиметься:

Кабінетом міністрів;

Службою безпеки України;

Службою зовнішньої розвідки;

Національним банком;

іншими держорганами.

Ба більше, пропонується:

заборонити інвестиції в Іран;

заборонити передачу технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності;

зупинити електронні платіжні засоби, емітованих резидентами Ірану;

заборонити Нацбанку реєстрація міжнародної платіжної системи, оператором якої є Іран.

Допомога Ірану Росії

З початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, Іран тривалий час заперечував поставку безпілотників Shahed до країни агресора. Пізніше Тегеран заявив, що нібито надав невелику кількість "до початку конфлікту". Кремль, зі свого боку, активно використовував "Шахеди" для атаки на наші міста й інфраструктуру.

Також Росія визнала використання безпілотників іранського виробництва та заявила про бажання збільшити власне виробництво.