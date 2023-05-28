ua ru
Нд, 28 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський запропонував ввести санкції проти Ірану на 50 років

Новость на русском →
Неділя 28 травня 2023 13:58
Зеленський запропонував ввести санкції проти Ірану на 50 років Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Президент України Володимир Зеленський запропонував запровадити санкції проти Ірану на 50 років. Вніс проєкт постанови до Верховної ради.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на відповідний проєкт постанови.

В проєкті постанови йдеться про затвердження рішення РНБО "Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів до Ісламської Республіки Іран".

Відповідно до документа, санкції проти Ірану застосовують терміном на 50 років. Обмеження торкатимуться:

  • повної заборони торговельних операцій;
  • зупинки транзиту ресурсів;
  • польотів й перевезення на територію України;
  • запобігання виведенню капіталів резидентами Ірану.

Реалізація й моніторинг виконання санкцій здійснюватиметься:

  • Кабінетом міністрів;
  • Службою безпеки України;
  • Службою зовнішньої розвідки;
  • Національним банком;
  • іншими держорганами.

Ба більше, пропонується:

  • заборонити інвестиції в Іран;
  • заборонити передачу технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності;
  • зупинити електронні платіжні засоби, емітованих резидентами Ірану;
  • заборонити Нацбанку реєстрація міжнародної платіжної системи, оператором якої є Іран.

Допомога Ірану Росії

З початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, Іран тривалий час заперечував поставку безпілотників Shahed до країни агресора. Пізніше Тегеран заявив, що нібито надав невелику кількість "до початку конфлікту". Кремль, зі свого боку, активно використовував "Шахеди" для атаки на наші міста й інфраструктуру.

Також Росія визнала використання безпілотників іранського виробництва та заявила про бажання збільшити власне виробництво.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Іран
NEWS
Рекордна атака "Шахедами". Над Україною вночі ППО збила 52 ворожі дрони
Рекордна атака "Шахедами". Над Україною вночі ППО збила 52 ворожі дрони
DAILY
Сергій Череватий: Пригожин хоче піти з Бахмута, бо розуміє, що на "Вагнер" чекає розгром
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Череватий: Пригожин хоче піти з Бахмута, бо розуміє, що на "Вагнер" чекає розгром