Удар авіабомбами по Торецьку: кількість жертв зросла
Унаслідок удару авіабомбами по місту Торецьк Донецької області кількість жертв зросла до двох. Крім цього постраждали вісім осіб.
Про це заявив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення у Telegram.
За його словами, об 11:30 росіяни двічі вдарили по місту авіацією - фугасними авіаційними бомбами (ФАБ250). Унаслідок обстрілу пошкоджено АЗС і багатоповерхову будівлю.
На місці працюють рятувальники і поліція, поранені отримують необхідну медичну допомогу.
Авіаудар по Торецьку
За даними Офісу генпрокурора, одна з фугасних авіабомб упала на АЗС, а інша - на адміністративну будівлю. Внаслідок удару по АЗС загинув 28-річний чоловік.
Фугасні авіабомби
Російські окупанти застосовують такий вид авіабомб не вперше. Один з останніх випадків був зафіксований у Нью-Йорку Бахмутського району.
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявляв, що авіабомби завдають ударів з дистанції від 50 кілометрів від кордону з Україною. При цьому він зазначав, Україні потрібні системи Patriot, SAMP-T, сучасні літаки, наприклад, F-16, зокрема, для ліквідації авіації окупантів, яка скидає такий вид бомб.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.