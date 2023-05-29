Зеленський про обстріли: будемо відповідати Росії "Петріотами", знищимо це зло

Україна своїми успіхами та своїми "Петріотами" буде відповідати Росії на всі прояви її зла та зможе знищити його.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського .

"Сьогодні був дуже довгий день, і почався цей день дуже рано для багатьох наших людей. Кілька російських терористичних атак за добу. "Шахеди", крилаті ракети, балістичні. Керовані авіабомби. Дякувати нашій ППО", - йдеться у заяві.

Президент зауважив, що лише за один день вдалося врятувати як мінімум сотні життів. За його словами, більшість "Шахедів" і ракет збито.

"Але кожна така терористична атака повертає нас і весь світ до очевидного висновку: Росія хоче пройти до кінця шляхом зла, тобто до своєї поразки, бо в зла не буває і не може бути іншого кінця, окрім поразки", - сказав президент.

Зеленський підкреслює, що Patriot в руках українців забезпечує стовідсоткове збиття будь-яких російських ракет і від цього терор програє. Для держави-терориста немає більшого приниження, ніж успіхи наших воїнів.

"Власне, нашими успіхами, нашим тиском, нашими "Петріотами" ми маємо і будемо й надалі відповідати Росії на всі прояви її зла. І ми знищимо це зло. Ніхто інший у світі не застосовує зброю проти зла ефективніше, ніж українці", - додав Зеленський.

Атака на Київ

Сьогодні вночі, а пізніше і вдень у Києві та частині регіонів України було оголошено повітряну тривогу. Повідомлялося про роботу ППО в небі над столицею. Ця атака стала 16-ю за рахунком з початку травня.

Заступник голови Офісу президента Ігор Жовква заявив, що сьогоднішній день став одним із найважчих днів для України під час війни після того, як Росія завдала чергового удару по Києву.

Як уточнили в Генштабі, за останню добу по території України було випущено 40 крилатих ракет Х-101/Х-555. ЗСУ вдалося збити 36 з них. Окрім цього вночі Росія запустила 38 ударних БПЛА "Shahed-136/131", 30 з яких вдалося знищити. Також російські війська випустили 11 "Іскандерів" двох модифікацій, сили ППО знищили всі цілі.

Про те, чому Росія все частіше б'є столицею і чого вона добивається, - читайте в матеріалі РБК-Україна.