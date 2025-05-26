Комбіновані атаки РФ по Україні та масштабний обмін полоненими: новини за вихідні

Обмін полоненими в форматі "1000 на 1000"

В п'ятницю, 23 травня, стартував перший етап наймасштабнішого обміну полоненими від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Першого дня він передбачав звільнення 390 осіб: серед них 270 військових і 120 цивільних. Першого дня були звільнені бійці Військово-морських сил, Десантно-штурмових військ, Національної гвардії, Сил територіальної оборони та прикордонники.

Другого дня, а саме в суботу, 24 травня, Україна повернула 307 захисників, серед яких - 27 воїнів із Маріуполя, а також бійці деяких інших військових підрозділів, які були звільнені вперше.

Вчора, 25 травня, пройшов завершальний етап обміну. З полону повернулися ще 303 українці, включно з 70 оборонцями Маріуполя.

РБК-Україна поділилося ексклюзивними кадрами масштабного обміну полонених, які опублікувала СБУ.

Повернення "азовців" з полону

Зауважимо, що після завершального етапу обміну в форматі "1000 на 1000" командир 1 корпусу НГУ "Азов" Денис Прокопенко зауважив, що в масштабному обміні не було жодного військового з бригади "Азов".

На що у Головному управлінні розвідки пояснили, як цього разу формувались списки для обміну полоненими. Пізніше представник ГУР Андрій Юсов в коментарі РБК-Україна пояснив, чому РФ не повертає "азовців" до України.

Удар по Києву 24 травня

В ніч на 24 травня російські окупанти завдали комбінованого удару по столиці України.

Всього Росія випустила по Україні 14 балістичних ракет "Іскандер-М" та 250 дронів. Сили ППО збили шість балістичних ракет та знешкодили 245 ворожих БпЛА.

У шести районах Києва упали уламки ворожих цілей. Найбільше постраждали Солом'янський, Святошинський та Оболонський райони. Станом на ранок відомо про 15 постраждалих.

На Оболоні була пошкоджена багатоповерхівка та торговий центр. Відомо про щонайменше чотири локації з пошкодженнями.

Детальніше про наслідки атаки на Київ - у матеріалі РБК-Україна.

Атака на Україну 25 травня

У ніч на 25 травня Росія здійснила одну з наймасштабніших повітряних атак на Україну, випустивши сотні дронів і майже 70 ракет.

Зокрема під час атаки вибухи було зафіксовано в кількох регіонах країни - зокрема в Києві, Харкові, Конотопі, Сумах, Тернополі, Миколаєві, Одесі, Чернігові та Запорізькій області.

РБК-Україна в окремому матеріалі зібрало усі деталі про комбіновану повітряну атаку РФ у ніч проти 25 травня.

В окремому матеріалі ми також детальніше розповідали про наслідки російської атаки для Київської області.

Зеленський вдарив санкціями по PIN-UP і не тільки

Президент України Володимир Зеленський підписав два укази про ведення персональних санкцій.

До списку увійшли син Богуслаєва, співзасновники міжнародного бренду (онлайн-казино) Pin-Up і не тільки. Детально щодо того, проти кого було введено санкції, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Зауважимо, що під час вечірнього звернення Зеленський пояснив, за що і проти кого ввів три пакети санкцій.

У Генштабі розкрили, на скільки поповнили "обмінний фонд" за час Курської операції

В серпні минулого року Сили оборони України розпочали наступальну операцію в Курській області РФ.

За час її проведення наші військові поповнили "обмінний фонд" майже на 1000 осіб.

У Москві заявили про атаку дронів

Мер Москви Сергій Собянін в неділю, 25 травня, заявив, що місто нібито атакують одразу кілька безпілотників. У зв'язку з цим тимчасово припинили роботу три російських аеропорти.

Детальніше про заяви Росії про атаку на Москву, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Ілон Маск відходить від політики

Американський мільярдер Ілон Маск відходить від політики та повертається до технологій. Після хвилі критики та провалів на політичному фронті він зосереджується на розвитку Tesla і місії польоту на Марс.

Україна вперше за 26 років здобула "золото" у синхронних стрибках на ЧЄ

Українські спортсмени цими вихідними здобули дві золоті нагороди на чемпіонаті Європи зі стрибків у воду, що проходить в Анталії. Завдяки цьому успіху українська збірна наразі очолює медальний залік турніру.

Український дует Ксенія Бочек та Діана Карнафель набрав 276.84 бала та випередив найближчих переслідувачок з Німеччини на 10.89 балів.

Це перше "золото" України в цій дисципліні за 26 років.

Водночас Олексій Середа став триразовим чемпіоном Європи у стрибках з 10-метрової вишки.

Набравши 468.65 балів у фіналі одиночних стрибків з 10-метрової вишки, Середа випередив найближчого конкурента німця Олі Рослера на 29.20 балів і гарантував собі перемогу.

Погода в Україні на наступний тиждень

Погода в Україні наступного тижня, з 26 по 30 травня, буде дощовою, можливі навіть грози. Проте температура повітря буде комфортною, спеки не очікується.

Дізнатись про прогноз погоди на щодень можна в окремому матеріалі.