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СБУ опублікувала ексклюзивні кадри масштабного обміну полоненими

Україна, Неділя 25 травня 2025 15:45
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СБУ опублікувала ексклюзивні кадри масштабного обміну полоненими Фото: Україна провела черговий обмін полоненими (t.me/SBUkr)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні пройшов черговий етап масштабного обміну в форматі "1000 на 1000". З полону повернулися ще 303 українці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

"Сьогоднішній обмін - це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та інших уповноважених структур, які виконали доручення президента України Володимира Зеленського", - наголосили в СБУ.

За даними служби безпеки, Зеленський зазначив, що ця домовленість була досягнута на зустрічі в Туреччині, і було важливо реалізувати її повністю.

"Життя кожного українця - найвища цінність! Працюємо над тим, аби виконати доручення президента України та повернути з полону кожного українця!", - додали в службі.

Масштабний обмін полоненими

Нагадаємо, на переговорах у Туреччині, 16 травня, українська та російська делегації домовилися про проведення масштабного обміну полоненими. Мова йшла про формат "1000 на 1000".

Через значний масштаб обмін проходив у кілька етапів та розпочався у п'ятницю, 23 травня.

На першому етапі з російського полону звільнили 390 осіб: 270 військових та 120 цивільних. Серед них - бійці ВМС, Десантно-штурмових військ, Нацгвардії, Сил територіальної оборони та прикордонники.

У другий день великого обміну Україна повернула 307 військових. Серед них - 27 захисників Маріуполя, також з полону вперше звільнили воїнів з деяких військових частин.

Як відомо, сьогодні з російського полону зокрема звільнили 70 воїнів, які обороняли Маріуполь.

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Обмін полоненими Війна Росії проти України Окупанти
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