Зеленський пояснив, за що і проти кого ввів три пакети санкцій

Президент України Володимир Зеленський вів сьогодні у дію три санкційні пакети. Він розповів, що до них увійшли пропагандисти, особи причетні для інвестування РФ і не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал глави держави.

Зокрема, Зеленський дав роз'яснення щодо кожного з санаційних пакетів: перший - проти російських осіб, які причетні до фінансування російської терористичної діяльності, фінансових махінацій та схем обходу санкцій в інтересах РФ;

другий пакет - це пропагандисти, які "своєю брехнею підсилюють російські удари по Україні".

третій санкційний пакет - проти представників російських мафіозних угруповань, "які значно допомогли становленню путінського режиму та досі пов’язані з ним". "Працюємо над синхронізацією українських санкцій із санкційними режимами Євросоюзу та інших ключових світових юрисдикцій", - йдеться у повідомленні. Зеленський анонсував, що наразі вже готуються нові санкції. Їх напрямок - фізичні і юридичні особи з РФ і такі, що "пов'язані з нею, які працюють на війну, а також на яких тримається російський режим". "Нові рішення РНБО - незабаром", - додав президент.