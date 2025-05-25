Тепла не чекати? Яка погода буде в Україні наступного тижня

Погода в Україні наступного тижня, з 26 по 30 травня, буде дощовою, можливі навіть грози. Проте температура повітря буде комфортною, спеки не очікується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Тиждень почнеться з дощів у низці регіонів України. У понеділок, 26 травня, опади накриють північні, центральні та південні області.

Вітер переважно північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря:

на півночі - вночі +13 +16 градусів, вдень +18 +24 градуси;

на сході - вночі +14 +18 градусів, вдень +24 +29;

у центрі - вночі +12 +15, вдень +20 +22 градуси;

на півдні - вночі +15 +17 градусів, вдень +19 +27;

на заході - вночі +5 +7 градусів; вдень +14 +19 градусів.

У вівторок, 27 травня, дощі поширяться на майже всю територію України. Сухо буде лише на сході, а на півночі та заході можливі грози.

Температура повітря:

на півночі - вночі +13 +16 градусів, вдень +18 +24 градуси;

на сході - вночі +13 +19 градусів, вдень +23 +27;

у центрі - вночі +13 +15, вдень +19 +22 градуси;

на півдні - вночі +15 +18 градусів, вдень +23 +25;

на заході - вночі +8 +10 градусів; вдень +15 +20 градусів.

У ніч на середу, 28 травня, за прогнозами синоптиків, майже по всій України очікуються дощі. Вдень опади прогнозують на сході, півночі та заході країни. Напрямок вітру - північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря:

на півночі - вночі +10 +16 градусів, вдень +18 +22 градуси;

на сході - вночі +14 +18 градусів, вдень +22 +25;

у центрі - вночі +12 +15, вдень +20 +22 градуси;

на півдні - вночі +13 +17 градусів, вдень +18 +23;

на заході - вночі +8 +10 градусів; вдень +15 +19 градусів.

Четвер, 29 травня, буде дощовитим для всіх регіонів України. Можливі значні опади, і майже по всіх областях, крім західних, синоптики попереджають про грози.

Температура повітря:

на півночі - вночі +12 +16 градусів, вдень +18 +22 градуси;

на сході - вночі +15 +17 градусів, вдень +22 +25;

у центрі - вночі +12 +15, вдень +20 +22 градуси;

на півдні - вночі +13 +17 градусів, вдень +18 +23;

на заході - вночі +8 +11 градусів; вдень +17 +21 градус.

Перед вихідними у п'ятницю, 30 травня, погода в Україні буде з дощами та грозами.

Температура повітря: