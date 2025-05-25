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Тепла не чекати? Яка погода буде в Україні наступного тижня

Україна , Неділя 25 травня 2025 18:30
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Тепла не чекати? Яка погода буде в Україні наступного тижня Фото: синоптики розповіли, якою буде погода в Україні наступного тижня (Віталій Носач, РБК-Україна
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні наступного тижня, з 26 по 30 травня, буде дощовою, можливі навіть грози. Проте температура повітря буде комфортною, спеки не очікується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Тиждень почнеться з дощів у низці регіонів України. У понеділок, 26 травня, опади накриють північні, центральні та південні області.

Вітер переважно північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря:

  • на півночі - вночі +13 +16 градусів, вдень +18 +24 градуси;
  • на сході - вночі +14 +18 градусів, вдень +24 +29;
  • у центрі - вночі +12 +15, вдень +20 +22 градуси;
  • на півдні - вночі +15 +17 градусів, вдень +19 +27;
  • на заході - вночі +5 +7 градусів; вдень +14 +19 градусів.

Тепла не чекати? Яка погода буде в Україні наступного тижня

У вівторок, 27 травня, дощі поширяться на майже всю територію України. Сухо буде лише на сході, а на півночі та заході можливі грози.

Температура повітря:

  • на півночі - вночі +13 +16 градусів, вдень +18 +24 градуси;
  • на сході - вночі +13 +19 градусів, вдень +23 +27;
  • у центрі - вночі +13 +15, вдень +19 +22 градуси;
  • на півдні - вночі +15 +18 градусів, вдень +23 +25;
  • на заході - вночі +8 +10 градусів; вдень +15 +20 градусів.

Тепла не чекати? Яка погода буде в Україні наступного тижня

У ніч на середу, 28 травня, за прогнозами синоптиків, майже по всій України очікуються дощі. Вдень опади прогнозують на сході, півночі та заході країни. Напрямок вітру - північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря:

  • на півночі - вночі +10 +16 градусів, вдень +18 +22 градуси;
  • на сході - вночі +14 +18 градусів, вдень +22 +25;
  • у центрі - вночі +12 +15, вдень +20 +22 градуси;
  • на півдні - вночі +13 +17 градусів, вдень +18 +23;
  • на заході - вночі +8 +10 градусів; вдень +15 +19 градусів.

Тепла не чекати? Яка погода буде в Україні наступного тижня

Четвер, 29 травня, буде дощовитим для всіх регіонів України. Можливі значні опади, і майже по всіх областях, крім західних, синоптики попереджають про грози.

Температура повітря:

  • на півночі - вночі +12 +16 градусів, вдень +18 +22 градуси;
  • на сході - вночі +15 +17 градусів, вдень +22 +25;
  • у центрі - вночі +12 +15, вдень +20 +22 градуси;
  • на півдні - вночі +13 +17 градусів, вдень +18 +23;
  • на заході - вночі +8 +11 градусів; вдень +17 +21 градус.

Тепла не чекати? Яка погода буде в Україні наступного тижня

Перед вихідними у п'ятницю, 30 травня, погода в Україні буде з дощами та грозами.

Температура повітря:

  • на півночі - вночі +12 +16 градусів, вдень +17 +24 градуси;
  • на сході - вночі +13 +16 градусів, вдень +23 +25;
  • у центрі - вночі +12 +15, вдень +18 +23 градуси;
  • на півдні - вночі +13 +15 градусів, вдень +19 +24;
  • на заході - вночі +10 +14 градусів; вдень +15 +18 градусів.

Тепла не чекати? Яка погода буде в Україні наступного тижня

Раніше в Укргідрометцентрі спрогнозували, якою буде погода в Україні у перший місяць літа.

Зазначимо, що травень 2025 року в Україні видався не надто теплим, західні регіони, зокрема Карпати, неодноразово засипало снігом. Проте, за даними Центральної геофізичної обсерваторії, минулий 2024 рік став найтеплішим у Києві за час проведення спостережень.

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