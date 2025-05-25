Тепла не чекати? Яка погода буде в Україні наступного тижня
Погода в Україні наступного тижня, з 26 по 30 травня, буде дощовою, можливі навіть грози. Проте температура повітря буде комфортною, спеки не очікується.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Тиждень почнеться з дощів у низці регіонів України. У понеділок, 26 травня, опади накриють північні, центральні та південні області.
Вітер переважно північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.
Температура повітря:
- на півночі - вночі +13 +16 градусів, вдень +18 +24 градуси;
- на сході - вночі +14 +18 градусів, вдень +24 +29;
- у центрі - вночі +12 +15, вдень +20 +22 градуси;
- на півдні - вночі +15 +17 градусів, вдень +19 +27;
- на заході - вночі +5 +7 градусів; вдень +14 +19 градусів.
У вівторок, 27 травня, дощі поширяться на майже всю територію України. Сухо буде лише на сході, а на півночі та заході можливі грози.
Температура повітря:
- на півночі - вночі +13 +16 градусів, вдень +18 +24 градуси;
- на сході - вночі +13 +19 градусів, вдень +23 +27;
- у центрі - вночі +13 +15, вдень +19 +22 градуси;
- на півдні - вночі +15 +18 градусів, вдень +23 +25;
- на заході - вночі +8 +10 градусів; вдень +15 +20 градусів.
У ніч на середу, 28 травня, за прогнозами синоптиків, майже по всій України очікуються дощі. Вдень опади прогнозують на сході, півночі та заході країни. Напрямок вітру - північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.
Температура повітря:
- на півночі - вночі +10 +16 градусів, вдень +18 +22 градуси;
- на сході - вночі +14 +18 градусів, вдень +22 +25;
- у центрі - вночі +12 +15, вдень +20 +22 градуси;
- на півдні - вночі +13 +17 градусів, вдень +18 +23;
- на заході - вночі +8 +10 градусів; вдень +15 +19 градусів.
Четвер, 29 травня, буде дощовитим для всіх регіонів України. Можливі значні опади, і майже по всіх областях, крім західних, синоптики попереджають про грози.
Температура повітря:
- на півночі - вночі +12 +16 градусів, вдень +18 +22 градуси;
- на сході - вночі +15 +17 градусів, вдень +22 +25;
- у центрі - вночі +12 +15, вдень +20 +22 градуси;
- на півдні - вночі +13 +17 градусів, вдень +18 +23;
- на заході - вночі +8 +11 градусів; вдень +17 +21 градус.
Перед вихідними у п'ятницю, 30 травня, погода в Україні буде з дощами та грозами.
Температура повітря:
- на півночі - вночі +12 +16 градусів, вдень +17 +24 градуси;
- на сході - вночі +13 +16 градусів, вдень +23 +25;
- у центрі - вночі +12 +15, вдень +18 +23 градуси;
- на півдні - вночі +13 +15 градусів, вдень +19 +24;
- на заході - вночі +10 +14 градусів; вдень +15 +18 градусів.
Раніше в Укргідрометцентрі спрогнозували, якою буде погода в Україні у перший місяць літа.
Зазначимо, що травень 2025 року в Україні видався не надто теплим, західні регіони, зокрема Карпати, неодноразово засипало снігом. Проте, за даними Центральної геофізичної обсерваторії, минулий 2024 рік став найтеплішим у Києві за час проведення спостережень.
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