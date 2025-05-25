Атака РФ на Київщину: кількість поранених перевищила 30, серед них діти
Росія вчергове атакувала Київську область, внаслідок чого четверо людей загинули, ще понад 30 отримали поранення. Серед постраждалих - семеро дітей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Київської області.
"Четверо людей загинули, ще 31 постраждалих: поліція Київщини продовжує фіксувати наслідки атаки РФ. Серед потерпілих семеро дітей. Правоохоронці працюють на місцях подій", - повідомили правоохоронці.
Ситуація по районах
В поліції повідомили, що в Обухівському районі сталося загоряння ангара та будівлі. Під час гасіння пожежі працівники ДСНС виявили тіла двох загиблих: 57-річного чоловіка та його співмешканки.
На Бучанщині від отриманих травм загинув чоловік. Його тіло виявлено під завалами зруйнованого будинку.
У Фастівському районі під час гасіння пожежі в одному із будинків рятувальники виявили тіло 76-річного чоловіка.
На Білоцерківщині постраждало 5 осіб. Серед них дві малолітні дівчинки 10 та 13 років з термічними опіками, а також два чоловіки та жінка.
Потерпілих госпіталізовано до лікарні. Також вибуховою хвилею знищено чотири приватні будинки, пошкоджено господарську будівлю, будинок та автомобіль.
У Бучанському районі травмовано 14 людей. Серед них двоє малолітніх хлопчиків 10 та 11 років. Чотири жінки отримали поранення, проте не госпіталізовані - загрози їх життю немає.
"24- річного травмованого чоловіка доставлено до лікарні. Також пошкоджено 39 приватних будинків та складські приміщення", - повідомили правоохоронці.
На Фастівщині постраждало 11 осіб. Серед них двоє малолітніх дітей 8 та 13 років, а також 17-річна дівчина, двоє з яких госпіталізовано. Пошкоджень зазнали двадцять один приватних будинків, п'ять автомобілів, гаражні та господарські приміщення.
На Вишгородщині пошкоджено гаражне приміщення та автомобіль.
Атака на Київську область 25 травня
Нагадаємо, що і ніч на 25 травня російські окупанти здійснили масову комбіновану атаку на Україну. Внаслідок атаки зокрема у Київській області пошкоджені будинки, складські будівлі та інші будівлі.
У столиці постраждали 11 осіб. В інших регіонах ситуація теж критична: у Хмельницькій області зруйновано шість будинків, у Миколаєві внаслідок атаки дрона згорів житловий будинок, загинув чоловік, п’ятеро поранені.
У Тернополі ракета влучила у промислове підприємство, в Одеській області горіло 20 автомобілів на автостоянці.
Детальніше про російський обстріл по Україні у матеріалі РБК-Україна.
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