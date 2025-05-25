ua en ru
Нд, 25 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Атака РФ на Київщину: кількість поранених перевищила 30, серед них діти

Київська область, Неділя 25 травня 2025 15:28
UA EN RU
Атака РФ на Київщину: кількість поранених перевищила 30, серед них діти Фото: росіяни обстріляли Київську область (t.me/kyivoda)
Автор: Каріна Левицька

Росія вчергове атакувала Київську область, внаслідок чого четверо людей загинули, ще понад 30 отримали поранення. Серед постраждалих - семеро дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Київської області.

"Четверо людей загинули, ще 31 постраждалих: поліція Київщини продовжує фіксувати наслідки атаки РФ. Серед потерпілих семеро дітей. Правоохоронці працюють на місцях подій", - повідомили правоохоронці.

Ситуація по районах

В поліції повідомили, що в Обухівському районі сталося загоряння ангара та будівлі. Під час гасіння пожежі працівники ДСНС виявили тіла двох загиблих: 57-річного чоловіка та його співмешканки.

На Бучанщині від отриманих травм загинув чоловік. Його тіло виявлено під завалами зруйнованого будинку.

У Фастівському районі під час гасіння пожежі в одному із будинків рятувальники виявили тіло 76-річного чоловіка.

На Білоцерківщині постраждало 5 осіб. Серед них дві малолітні дівчинки 10 та 13 років з термічними опіками, а також два чоловіки та жінка.

Потерпілих госпіталізовано до лікарні. Також вибуховою хвилею знищено чотири приватні будинки, пошкоджено господарську будівлю, будинок та автомобіль.

У Бучанському районі травмовано 14 людей. Серед них двоє малолітніх хлопчиків 10 та 11 років. Чотири жінки отримали поранення, проте не госпіталізовані - загрози їх життю немає.

"24- річного травмованого чоловіка доставлено до лікарні. Також пошкоджено 39 приватних будинків та складські приміщення", - повідомили правоохоронці.

На Фастівщині постраждало 11 осіб. Серед них двоє малолітніх дітей 8 та 13 років, а також 17-річна дівчина, двоє з яких госпіталізовано. Пошкоджень зазнали двадцять один приватних будинків, п'ять автомобілів, гаражні та господарські приміщення.

На Вишгородщині пошкоджено гаражне приміщення та автомобіль.

Атака на Київську область 25 травня

Нагадаємо, що і ніч на 25 травня російські окупанти здійснили масову комбіновану атаку на Україну. Внаслідок атаки зокрема у Київській області пошкоджені будинки, складські будівлі та інші будівлі.

У столиці постраждали 11 осіб. В інших регіонах ситуація теж критична: у Хмельницькій області зруйновано шість будинків, у Миколаєві внаслідок атаки дрона згорів житловий будинок, загинув чоловік, п’ятеро поранені.

У Тернополі ракета влучила у промислове підприємство, в Одеській області горіло 20 автомобілів на автостоянці.

Детальніше про російський обстріл по Україні у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київська область Війна Росії проти України Окупанти
NEWS
Який вигляд має багатоповерхівка на Лук'янівці після атаки на Київ: фоторепортаж
Який вигляд має багатоповерхівка на Лук'янівці після атаки на Київ: фоторепортаж
DAILY
Мами вивозять 17-річних синів за кордон, але вони пишуть НМТ, – Михайло Винницький, МОН
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Мами вивозять 17-річних синів за кордон, але вони пишуть НМТ, – Михайло Винницький, МОН