Атака РФ на Київщину: кількість поранених перевищила 30, серед них діти

Росія вчергове атакувала Київську область, внаслідок чого четверо людей загинули, ще понад 30 отримали поранення. Серед постраждалих - семеро дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Київської області .

"Четверо людей загинули, ще 31 постраждалих: поліція Київщини продовжує фіксувати наслідки атаки РФ. Серед потерпілих семеро дітей. Правоохоронці працюють на місцях подій", - повідомили правоохоронці.

Ситуація по районах

В поліції повідомили, що в Обухівському районі сталося загоряння ангара та будівлі. Під час гасіння пожежі працівники ДСНС виявили тіла двох загиблих: 57-річного чоловіка та його співмешканки.

На Бучанщині від отриманих травм загинув чоловік. Його тіло виявлено під завалами зруйнованого будинку.

У Фастівському районі під час гасіння пожежі в одному із будинків рятувальники виявили тіло 76-річного чоловіка.

На Білоцерківщині постраждало 5 осіб. Серед них дві малолітні дівчинки 10 та 13 років з термічними опіками, а також два чоловіки та жінка.

Потерпілих госпіталізовано до лікарні. Також вибуховою хвилею знищено чотири приватні будинки, пошкоджено господарську будівлю, будинок та автомобіль.

У Бучанському районі травмовано 14 людей. Серед них двоє малолітніх хлопчиків 10 та 11 років. Чотири жінки отримали поранення, проте не госпіталізовані - загрози їх життю немає.

"24- річного травмованого чоловіка доставлено до лікарні. Також пошкоджено 39 приватних будинків та складські приміщення", - повідомили правоохоронці.

На Фастівщині постраждало 11 осіб. Серед них двоє малолітніх дітей 8 та 13 років, а також 17-річна дівчина, двоє з яких госпіталізовано. Пошкоджень зазнали двадцять один приватних будинків, п'ять автомобілів, гаражні та господарські приміщення.

На Вишгородщині пошкоджено гаражне приміщення та автомобіль.