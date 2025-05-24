У Києві пожежі і постраждалі, місто один за одним атакують "Шахеди"
Київ в ніч на 24 травня атакують російські дрони. У столиці є постраждалі, виникли пожежі у кількох районах міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка та начальника КМВА Тимура Ткаченка.
"Двоє людей постраждали в Дніпровському районі столиці. Медики вже на місці", - повідомив Кличко.
За словами начальника КМВА, у Дніпровському районі зафіксовано пожежі на першому та останньому поверхах житлового будинку.
Інші наслідки атаки:
- Святошинський район - пожежі за кількома адресами, зокрема, горить нежитлове приміщення. За даними мера, був виклик медиків;
- Солом'янський район - попередньо, уламки БпЛА впали на верхній поверх будинку, палає квартира;
- Оболонський район - зафіксовано падіння уламка ракети та інших уламків;
- Шевченківський - зафіксоване падіння уламків.
Кількість постраждалих зростає
Оновлено о 2:25. Начальник КМВА повідомив, що у Солом'янському районі четверо постраждалих. У всіх - гостра реакція на стрес, без госпіталізації.
При цьому мер Києва заявив про шістьох постраждалих, з яких четверо - у Святошинському районі. За його словами, двох постраждалих у Дніпровському районі госпіталізували.
Оновлено о 2:37. Кличко повідомив, що кількість постраждалих від ворожої атаки зросла до восьми людей. Двоє госпіталізовані, іншим медики надали допомогу на місці.
Комбінований удар по Києву
Увечері 23 травня в Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу дронів, а згодом і балістики. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про пуски балістичних ракет у напрямку Києва.
За даними КМВА, у Голосіївському районі внаслідок падіння уламків пошкоджено 4 авто та вікна будівлі, обійшлося без постраждалих. Через ворожу атаку дронів у Київській області поранено чоловіка 54 років та жінку 50 років.
Після опівночі 24 травня мер столиці Кличко повідомив про 20 ворожих БпЛА, які прямують на Київ. У Києві знову лунали вибухи і працювала ППО.
Більше про наслідки російської атаки на Київ - у матеріалі РБК-Україна.
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