У Києві пожежі і постраждалі, місто один за одним атакують "Шахеди"

Київ в ніч на 24 травня атакують російські дрони. У столиці є постраждалі, виникли пожежі у кількох районах міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка та начальника КМВА Тимура Ткаченка.

"Двоє людей постраждали в Дніпровському районі столиці. Медики вже на місці", - повідомив Кличко.

За словами начальника КМВА, у Дніпровському районі зафіксовано пожежі на першому та останньому поверхах житлового будинку.

Інші наслідки атаки:

Святошинський район - пожежі за кількома адресами, зокрема, горить нежитлове приміщення. За даними мера, був виклик медиків;

Солом'янський район - попередньо, уламки БпЛА впали на верхній поверх будинку, палає квартира;

Оболонський район - зафіксовано падіння уламка ракети та інших уламків;

Шевченківський - зафіксоване падіння уламків.

Кількість постраждалих зростає

Оновлено о 2:25. Начальник КМВА повідомив, що у Солом'янському районі четверо постраждалих. У всіх - гостра реакція на стрес, без госпіталізації.

При цьому мер Києва заявив про шістьох постраждалих, з яких четверо - у Святошинському районі. За його словами, двох постраждалих у Дніпровському районі госпіталізували.

Оновлено о 2:37. Кличко повідомив, що кількість постраждалих від ворожої атаки зросла до восьми людей. Двоє госпіталізовані, іншим медики надали допомогу на місці.