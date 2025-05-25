У Москві заявили про атаку дронів: зупинено роботу трьох аеропортів

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що місто нібито атакують одразу кілька безпілотників. У зв'язку з цим тимчасово припинили роботу три російських аеропорти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости .

Пізніше він заявив, що було збито ще два безпілотники, що летіли на місто, а вже о 17:50 мер Москви заявив про нібито вже четвертий збитий безпілотник.

Собянін заявив, що російська ППО нібито знищила безпілотник, який летів на Москву. За його словами, на місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб.

Сьогодні близько 17:00 Росавіація повідомила про тимчасові обмеження на приймання та випуск повітряних суден в аеропортах Москви та Підмосков'я:

Атаки на Росію

Зауважимо, що це вже вдруге за день росіяни говорять про атаку дронів на Москву. В ніч на 25 травня, у Московській області нібито працювали сили та засоби протиповітряної оборони через безпілотники, які начебто летіли у бік столиці РФ.

Вночі теж була обмежена робота кількох московських аеропортів.

Детальніше про заяви РФ та, що відомо про атаки на Москву, можна дізнатись в матеріал РБК-Україна.

Варто додати, що за останній час у Росії вже кілька разів розповідали про повітряні атаки недалеко від Москви та Підмосков'я. Так, наприклад, у ніч проти 24 травня була повітряна атака на завод "Енергія" в Липецькій області, який вже зазнавав дронових ударів добою раніше, 23 травня.

До цього про атаки росіяни говорили вночі 22 травня, Тоді російська сторона скаржилася на "масовану" атаку БПЛА як на прикордонні з Україною області, так і на Москву.

Загалом в ніч проти 22 травня ударні дрони атакували сім російських областей.

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