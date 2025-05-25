Росія атакує Україну одразу кількома типами зброї: що наразі відомо

Росія в ніч на 25 травня атакувала Україну одразу кількома типами озброєння: запущено дрони, ракети “Калібр” та ракети з використанням стратегічної авіації.

Що відомо про масовану комбіновану атаку - у матеріалі РБК-Україна нижче.

Де оголосили тривогу

Ввечері 24 травня був зафіксований запуск дронів-камікадзе з боку російських окупантів у бік України. Ворожі ударні БПЛА заходили у повітряний простір з північного та південного напрямків.

Вже за кілька хвилин після цього військові Повітряних сил України повідомили про загрозу застосування балістики з північного сходу України.

Наразі відомо й про пуски з бортів стратегічної авіації. Зауважимо, що станом на зараз повітряну тривогу оголошено по всій Україні.

Наслідки російської атаки

На фоні масованої атаки росіян вибухи було чутно в різних містах України.

Зокрема в Дніпрі, Києві, Харкові, Одесі, Миколаєві, Сумах та Чернігові.

Київ

У Києві під час російської атаки було зафіксовано падіння уламків повітряних цілей на тлі ворожої дронової атаки. Зокрема у Голосіївському районі столиці був пошкоджений житловий будинок, а у Дніпровському районі зафіксовано руйнування приватного будинку.

Начальник КМВА Тимур Ткаченко розповів, що на місці падіння уламків на будинок фіксують часткове руйнування будівлі та є пожежа.

Як повідомив згодом мер місті Віталій Кличко близько другої ночі, у столиці медики надали допомогу на місці чотирьом постраждалим "у студентському гуртожитку в Голосіївському районі".

Пізніше по одному зверненню до медиків було зафіксовано у Деснянському та Шевченківському районах столиці.

Станом на 3:03, кількість постраждалих у Києві зросла до 10.

Харків

У Харкові у ніч проти 25 травня пролунали вибухи, внаслідок обстрілу також почалась пожежа.

Як пізніше розповів мер Харкова Ігор Терехов, у місті, за попередніми даними, були "прильоти" в Основ'янському, Новобаварському та Шевченківському районах.

Міський голова розповів, що постраждало цивільне підприємство, а також було "влучання" в офісну будівлю.

Станом на 3:14 відомо вже про трьох постраждалих, серед яких є дитина. За словами міського голови, було пошкоджено скління в кількох багатоквартирних будинках.

"Одна дитина отримала поранення уламками скла, їй надається медична допомога", - додав він.

Миколаїв

У Повітряних силах інформували про ударні БПЛА противника, які рухалися у напрямку Миколаєва. Крім того, відомо й про те, що військові фіксували ворожі безпілотники над містом.

Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що після вибухів в місті було викликано медичну допомогу.

"Є виклики "швидкої". Служби працюють", - повідомив глава ОВА,

Наразі відомо про двох постраждалих. За даними Кіма, їх госпіталізовано.

Чернігів

Близько 2 години ночі військові Повітряних сил України повідомили мешканців про швидкісну ціль, яку було зафіксовано на півночі Чернігівської області.

Вже за кілька хвилин після цього повідомлення начальник Чернігівської міської військової адміністрації повідомив, що на околицях міста пролунали вибухи.

Сумська область

В ніч на 25 травня міський голова Артем Семеніхін повідомив, що у Конотопі на Сумщині пролунали вибухи.

За кілька годин місцеві жителі повідомили, що вибухи було чути й в Сумські області.

Одеса

Пізно ввечері 24 травня було в місті було чути вибухи. У бік Одеси військові фіксували рух ворожих ударних безпілотників.

Близько 23:00 міський голова Геннадій Труханов заявив, що в Одесі було чути вибухи.