Україна повернула ще понад 300 людей: чим закінчився обмін "1000 на 1000" (фото, відео)

Україна і Російська Федерація провели третій етап обміну полоненими у форматі "1000 на 1000". Сьогодні вдалося повернути понад 300 осіб.

"303 українських захисники вдома. Третю частину обміну в форматі 1000 на 1000, про який вдалося домовитись у Туреччині, завершено", - повідомив президент України Володимир Зеленський.

Фото: Україна повернула ще понад 300 полонених (t.me/V_Zelenskiy_official)

Цього разу серед звільнених воїнів - представники ЗСУ, зокрема Військово-морських сил, Повітряних сил, Десантно-штурмових військ, Сил ТрО, а також Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України та Державної спеціальної служби транспорту.



У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими уточнили, що усі 303 звільнених сьогодні захисників - чоловіки, представники рядового та сержантського складу.

Вони обороняли Україну на Донецькому та Луганському напрямках, на Запоріжжі та Харківщині, у Херсонській, Сумській та Чернігівській областях.



Також сьогодні додому повертаються 70 захисників Маріуполя.



Загалом з березня 2022 року Координаційним штабом визволено 5757 українських громадян. Ще 536 українців вдалося повернути поза обмінами.

Фото: Україна та РФ завершили обмін "1000 на 1000" (t.me/Koord_shtab)

Як пройшов перший етап обміну "1000 на 1000"

Перший етап пройшов у п'ятницю, 23 травня. Україна повернула 390 осіб - 270 військових і 120 цивільних. Серед колишніх військовополонених - бійці різних родів військ, які воювали на Донецькому, Луганському, Харківському та інших напрямках. Частина з них перебувала в полоні понад 3 роки.

Як повідомив міністр оборони Рустем Умєров, списки формувалися за одним критерієм: зберегти життя. Більше про те, що відбувалося в п'ятницю, читайте в матеріалі "Наші - вдома: ексклюзивний репортаж РБК-Україна з найбільшого обміну (фото, відео)".

23 травня Україна крім військовополонених росіян видала щонайменше 70 колаборантів. Російська сторона в обмін на них звільнила цивільних заручників.

Кого повернули на другому етапі обміну "1000 на 1000"

У суботу, 24 травня, повернулися ще 307 українських захисників. Серед них бійці Десантно-штурмових військ, Сил безпілотних систем, Військово-морських сил, Сил територіальної оборони, прикордонники та нацгвардійці. Наймолодшому - 25, найстаршому - 61 рік. Серед них є поранені та хворі.

Причому вперше вдалося повернути полонених з окремих підрозділів і військових частин. Також повідомлялося про звільнення 27 захисників Маріуполя.