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Україна повернула з російського полону ще 70 захисників Маріуполя

Україна , Неділя 25 травня 2025 13:20
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Україна повернула з російського полону ще 70 захисників Маріуполя Фото: з російського полону звільнили ще 70 захисників Маріуполя (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Наталія Юрченко

Великий обмін України та РФ "1000 на 1000" завершився. З російського полону звільнили ще 70 воїнів, які обороняли Маріуполь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими в Telegram.

Україна на третьому етапі великого обміну звільнила 303 воїнів. Цього разу звільнили представників ЗСУ, зокрема Військово-морських сил, Повітряних Сил, Десантно-штурмових військ, Сил ТрО, а також Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України та Державної спеціальної служби транспорту.

Це бійці, які обороняли Україну на Донецькому та Луганському напрямках, на Запоріжжі та Харківщині, у Херсонській, Сумській та Чернігівській областях.

Також сьогодні додому повертаються 70 захисників Маріуполя.

Масштабний обмін полоненими

Нагадаємо, на переговорах у Туреччині, 16 травня, Україна та РФ домовилися про великий обмін полоненими у форматі "1000 на 1000". Обмін проходив у кілька етапів та розпочався у п'ятницю, 23 травня.

На першому етапі з російського полону звільнили 390 осіб: 270 військових та 120 цивільних. Серед них - бійці ВМС, Десантно-штурмових військ, Нацгвардії, Сил територіальної оборони та прикордонники.

У другий день великого обміну Україна повернула 307 військових. Серед них - 27 захисників Маріуполя, також з полону вперше звільнили воїнів з деяких військових частин.

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Маріуполь Обмін полоненими Війна в Україні
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