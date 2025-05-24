Другий день обміну: повернули 27 захисників Маріуполя, з деяких частин - звільнили вперше
В Україну у другий день великого обміну повернули 27 захисників Маріуполя. Також з полону вперше звільнили воїнів з деяких військових частин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими в Telegram.
У другий день обміну полоненими у форматі "1000 на 1000" в Україні повернулися 307 захисників. Це військовослужбовці ЗСУ, зокрема Десантно-штурмових військ, Військово-морських сил, Сил тероборони, дронщики Сил безпілотних систем, а також воїни Державної прикордонної служби та Нацгвардії України. З окремих підрозділів та військових частин полонених вдалося визволити вперше.
"У нинішньому обміні повертаються на Батьківщину 27 захисників Маріуполя. Усі 307 визволених оборонців - чоловіки, представники рядового та сержантського складу", - йдеться у повідомленні.
Загалом додому повернулися українці, що воювали на Донецькому, Херсонському, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках.
Наймолодшому звільненому - 25, найстаршому - 61 рік. Серед звільнених є поранені та хворі.
Великий обмін полоненими
Сьогодні, 24 травня, відбувся другий етап масштабного обміну полоненими у форматі "1000 на 1000". Додому повернули 307 українських воїнів.
Загалом за два дні з російського полону вже повернули 697 українців. Напередодні у перший день обміну звільнили 390 осіб - 270 військових і 120 цивільних. Додому повернулись бійці Військово-морських сил, Десантно-штурмових військ, Сил ТрО, Нацгвардії та прикордонники.
Більше про вчорашній обмін - читайте в ексклюзивному репортажі РБК-Україна.
Як відомо, Україна передала РФ 70 колаборантів, серед них соратник зрадника Віктора Медведчука.
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