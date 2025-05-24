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РФ вдарила по Україні балістикою та випустила 250 дронів: як відпрацювала ППО

Субота 24 травня 2025 09:17
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РФ вдарила по Україні балістикою та випустила 250 дронів: як відпрацювала ППО Фото: РФ вдарила по Україні ракетами та дронами (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Владислава Ткаченко

У ніч на 24 травня Росія завдала масованого удару по Україні, застосувавши одночасно балістичні ракети та ударні безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

За даними Повітряних сил ЗСУ, противник атакував із різних напрямків, головною ціллю знову став Київ.

Із 20:30 23 травня ворог випустив по Україні 14 балістичних ракет типу "Іскандер-М"/KN-23 із районів Таганрог, Єйськ, Брянськ, а також тимчасово окупованого Криму.

Крім того, протягом ночі з північного, східного та південного напрямків Росія атакувала 250-ма ударними дронами типу Shahed і безпілотниками-імітаціями різних типів.

Географія запусків охоплює Брянськ, Курськ, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ, Міллерово та окупований Крим.

До відбиття повітряного нападу були залучені всі компоненти української протиповітряної оборони: винищувальна авіація, зенітні ракетні комплекси, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи.

Станом на 8:30 ранку ЗСУ вдалося збити 6 балістичних ракет (усі - над Києвом) і знешкодити 245 безпілотників.

З них 128 було знищено вогневими засобами, ще 117 - подавлені системами РЕБ без негативних наслідків.

Під обстріл потрапили Київ, а також Дніпропетровська, Одеська та Запорізька області.

Наслідки атаки РФ

Нагадаємо, що через дронову атаку 23 травня ввечері у Голосіївському районі Києва через падіння уламків БПЛА були пошкоджені 4 автівки, обійшлося без постраждалих.

Під час нічного обстрілу із застосуванням дронів-камікадзе та ракет у Києві знову лунали вибухи, у столиці активно велась робота ППО. Також у місті фіксували падіння уламків ворожих повітряних цілей у низці районів, повідомлялося про 8 постраждалих.

Крім того, на Оболоні уламки впали на торговий центр та на будинок, і там сталася пожежа.

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