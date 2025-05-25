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У Генштабі розкрили, на скільки поповнили "обмінний фонд" за час Курської операції

Неділя 25 травня 2025 18:17
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У Генштабі розкрили, на скільки поповнили "обмінний фонд" за час Курської операції Фото: ЗСУ продовжують поповнювати "обмінний фонд" (t.me/landforcesofukraine)
Автор: Едуард Ткач

В серпні минулого року Сили оборони України розпочали наступальну операцію в Курській області РФ. За час її проведення наші військові поповнили "обмінний фонд" майже на 1000 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням пост Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

"Для звільнення наших людей з ворожих катівень Сили оборони невпинно наповнюють "обмінний фонд" російськими солдатами та офіцерами", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі зазначили, що найбільш результативною в цьому плані стала Курська наступальна операція.

"Так, у період з 6 серпня 2024 року по 25 травня 2025 року наші захисники взяли в полон 971 військовослужбовця збройних сил РФ", - сказано у публікації.

Також там наголосили, що сили оборони України в надалі продовжують активні дії на території Курської області.

Обмін полоненими

Нагадаємо, що 16 травня в Стамбулі між Україною і Росією відбулися прямі переговори, під час яких сторони домовилися обмінятися полоненими у форматі "1000 на 1000".

Протягом трьох останніх днів - у п'ятницю, суботу та неділю - цей процес було успішно здійснено. Зокрема, сьогодні додому повернулися 303 українських захисники.

"Третя частина обміну у форматі 1000 на 1000, про який вдалося домовитися в Туреччині, завершена", - повідомив у соцмережах президент України Володимир Зеленський.

Крім того, сьогодні представник ГУР МО Андрій Юсов повідомив, що завершивши обмін у форматі "1000 на 1000", Україна вже працює над наступними операціями.

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