Зеленський вдарив санкціями по PIN-UP і синові Богуслаєва: хто ще в списках

Президент України Володимир Зеленський підписав два укази про ведення персональних санкцій. До списку увішли син Богуслаєва, співзасновники міжнародного бренду (онлайн-казино) Pin-Up і не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт президента.

Відповідно статті щодо санкцій, Рада національної безпеки і оборони України вирішила:

підтримати внесені Нацбанком України пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій);

застосувати персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції);

Кабміну разом з СБУ та Нацбанком забезпечити реалізацію і моніторинг ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів.

Міністерству закордонних справ України поінформувати компетентні органи ЄС, США та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів.

Проти кого введено санкції

Згідно опублікованих документів, до санаційного списку потрапили:

Пунін Дмитро Геннадійович (громадянин РФ);

Банніков Іван Олександрович (громадянин РФ);

Матяшов Олександр Геннадійович (громадянин РФ);

Богуслаєва Олександр В'ячеславович (громадянин Гренади, син скандально відомого колишнього президента "Мотор січі");

Дудаєв Ахмед Махмудович (громадянин РФ);

Лалакін Сергій Миколайович (громадянин РФ);

Михайлов Сергій Анатолійович (громадянин РФ);

Мосійсчук Ігор Володимирович (громадянин України, колишній народний депутат);

Петров Геннадій Васильович (громадянин РФ);

Шапошніков Ростислав Сергійович (громадянин України).

Зазначимо, що перші троє зі списку - Пунін, Банніков, Матяшов - є ключовими фігурами в структурі власності міжнародного бренду онлайн-казино Pin-Up. Вони мають пряме відношення до компанії Guruflow Team Ltd, зареєстрованої на Кіпрі, яка володіє торговою маркою Pin-Up та контролює її діяльність у різних країнах, включаючи Україну.

"(Матяшов Олександр Геннадійович - ред.) спільно з Банніковим Іваном Олександровичем та Пуніним Дмитром Геннадійовичем через ТОВ "УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖИ" (код ЄДРПОУ 44130446, організація азартних ігор) здійснив маскування грального бізнесу бренду "PIN-UP" під українське походження. За фактом через підставні компанії дохід від діяльності спрямовувалися державі-агресору", - вказано на сайті "Миротворець".

Санкції проти компаній

Окрім персональних санкцій, рішенням РНБО введено обмеження проти: