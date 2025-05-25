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Обмін "1000 на 1000". В ГУР пояснили відсутність бійців "Азову"

Україна, Неділя 25 травня 2025 19:08
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Обмін "1000 на 1000". В ГУР пояснили відсутність бійців "Азову" Фото: чому в обміні "1000 на 1000" не було бійців "Азову" (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Каріна Левицька

Під час обміну полоненими у форматі "1000 на 1000" не було включено жодного військового з бригади "Азов". У ГУР пояснили, як формувались списки для обміну.

Про це заявив представник ГУР Андрій Юсов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NV.

За словами представника ГУР, цього разу процес відбувався у форматі взаємних списків, і саме російська сторона самостійно передала списки тих, кого готова віддати. Так само, за його словами, зробила й Україна.

"Маріупольський гарнізон - це один з пріоритетних напрямків з повернення. І результати цієї роботи вже є", - пояснив він.

Зауважимо, що сьогодні після завершального етапу обміну в форматі "1000 на 1000" командир 1 корпусу НГУ "Азов" Денис Прокопенко зауважив, що в масштабному обміні не було жодного військового з бригади "Азов".

Обмін полоненими в форматі "1000 на 1000"

Нагадаємо, що ще 16 травня у Туреччині на переговорах між Україною та Росією було досягнуто домовленості про масштабний обмін полоненими у форматі "1000 на 1000".

Через великий обсяг процедура розпочалася 23 травня та проходила поетапно протягом кількох днів.

Перший етап передбачав звільнення 390 осіб з російського полону - серед них 270 військових і 120 цивільних. До списку увійшли бійці Військово-морських сил, Десантно-штурмових військ, Національної гвардії, Сил територіальної оборони та прикордонники.

Другого дня Україна повернула 307 захисників, серед яких - 27 воїнів із Маріуполя, а також бійці деяких інших військових підрозділів, які вперше були звільнені.

Сьогодні ж з полону повернулися ще 303 українці, включно з 70 оборонцями Маріуполя.

РБК-Україна поділилося ексклюзивними кадрами масштабного обміну полонених, які опублікувала СБУ.

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Азовці Обмін полоненими Війна Росії проти України
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