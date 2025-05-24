Пожежі, поранені і руйнування: які наслідки однієї з наймасованіших атак на Київ
Росія в ніч на 24 травня завдала комбінованого удару по Києву - атакувала балістикою та дронами. Це була одна з наймасованіших атак, постраждали 15 осіб.
РБК-Україна розповідає, що відомо про наслідки російської атаки на Київ.
Головне:
- Скільки ракет і дронів випустила Росія
- Де у Києві "прильоти" і пожежі
- Які райони столиці постраждали найбільше
- Скільки постраждалих у Києві
Чим атакувала РФ
Повітряна тривога у Києві була оголошена о 22:54 23 травня і тривала до 05:10 24 травня, тобто понад сім годин. Спочатку тривога була оголошена через загрозу дронів. Пізніше Повітряні сили ЗСУ повідомили про пуски балістики. РФ спрямувала у напрямку Києва кілька балістичних цілей.
Загалом Росія випустила по Україні 14 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 та 250 дронів. Повітряні сили зазначили, що основний напрямок ворожої атаки - Київ, також атаковано Дніпропетровську, Одеську та Запорізьку області.
Сили ППО збили шість балістичних ракет та знешкодили 245 ворожих БпЛА (знищено 128 дронів, ще 117 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ).
"Важка ніч для нас всіх. Одна з наймасованіших комбінованих атак на столицю. Ворог удосконалює власні тактики застосування дронів, одночасно бʼє балістикою", - заявив начальник КМВА Тимур Ткаченко.
Наслідки атаки
Голосіївський район. Уламки збитого дрона впали на кількох локаціях. Постраждала людина, пошкоджено п'ять авто.
Шевченківський район. Зафіксована пожежа в нежитловій забудові. Станом на зараз займання локалізоване.
Дніпровський район. Уламки ворожих цілей пошкодили квартиру на третьому поверсі багатоповерхівки. Постраждало подружжя, чоловік та жінка 40 та 41 років, яким у квартиру залетів уламок.
Солом'янський район. Внаслідок атаки зафіксоване загоряння на четвертому та п'ятому поверхах будинку. Сім осіб постраждало від 35 до 63 років. За допомогою рятувального капюшона врятовано чоловіка, якого з попереднім діагнозом отруєння продуктами горіння передали медикам.
Розгорнуто штаб за адресою вул. Віталія Скакуна, 14.
Святошинський район. Пошкоджена нежитлова інфраструктура в кількох локаціях. Пожежу вже локалізували, зараз триває ліквідація окремих осередків. Поки інформація про постраждалих не надходила.
Рятувальники уточнили, що в одноповерховій нежитловій будівлі зі зберігання лакофарбових матеріалів через російську атаку сталася пожежа.
Фото: рятувальники показали наслідки атаки на Київ (t.me/dsns_telegram)
Оболонський район. Відомо про щонайменше чотири локації з пошкодженнями. Уламки збитої цілі впали на відкритій території в кількох місцях. Також пошкоджений торговий центр, на щастя, без пожежі.
Найсильніше в Оболонському районі постраждала житлова багатоповерхівка. Дрон пошкодив низку квартир з третього по шостий поверх. В Оболонському районі відомо про п'ятьох постраждалих. На свіже повітря вивели двох людей. Пожежу у багатоповерхівці вже загасили.
У ДСНС зазначили, що трьох людей рятувальники вивели на свіже повітря, ще четверо звернулись за медичною допомогою з попереднім діагнозом гостра реакція на стрес.
"Тут зараз одна з головних точок оперативної ліквідації наслідків. Багато вибитих вікон. Розгорнуто оперативний штаб за координації керівництва РДА. Адреса штабу - Оболонський проспект, 32Б", - повідомив Ткаченко.
Фото: на Оболоні пошкоджена багатоповерхівка (suspilne.media)
Жителів Києва попередили про уламки ворожих цілей. Киян просять не наближатися до уламків та терміново телефонувати 101.
Атака на Київську область
В ніч на 24 травня російські окупанти також атакували Київську область. У Броварському районі через падіння уламків постраждали чоловік та жінка, їх госпіталізували.
Крім того, у Бориспільському районі постраждала 43-річна жінка. Потерпілу госпіталізовано до столичної лікарні для надання необхідної допомоги. Пошкоджений приватний будинок.
За даними поліції, у Вишгородському районі пошкоджено два приватних будинки.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.