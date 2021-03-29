На довыборах в Раду на 87 округе побеждает Шевченко, - параллельный подсчет

Результаты параллельного подсчета голосов на довыборах в Верховную раду на округе 87 свидетельствуют, что победил Александр Шевченко. Он набрал на 192 голоса больше, чем кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк.

Третье место занял представитель ВО "Свобода" Руслан Кошулинский.

При этом около 1000 голосов, по данным параллельного подсчета, забрали у Александра Шевченко его однофамильцы-клоны, которых допустили на выборы.

Количество голосов "за" Процент Александр Шевченко 15.798 30,89% Василий Вирастюк 15.606 30,52% Руслан Кошулинский 14.484 28,32%

Представитель Руслана Кошулинского, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив на своей странице в Facebook также подтвердил победу Шевченко и заявил об аналогичных результатах параллельного подсчета голосов штабом представителя ВО "Свобода".