На довыборах в Раду на 87 округе побеждает Шевченко, - параллельный подсчет
Результаты параллельного подсчета голосов на довыборах в Верховную раду на округе 87 свидетельствуют, что победил Александр Шевченко. Он набрал на 192 голоса больше, чем кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк.
Об этом Шевченко написал в Facebook.
Третье место занял представитель ВО "Свобода" Руслан Кошулинский.
При этом около 1000 голосов, по данным параллельного подсчета, забрали у Александра Шевченко его однофамильцы-клоны, которых допустили на выборы.
|
|
Количество голосов "за"
|
Процент
|
Александр Шевченко
|
15.798
|
30,89%
|
Василий Вирастюк
|
15.606
|
30,52%
|
Руслан Кошулинский
|
14.484
|
28,32%
Представитель Руслана Кошулинского, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив на своей странице в Facebook также подтвердил победу Шевченко и заявил об аналогичных результатах параллельного подсчета голосов штабом представителя ВО "Свобода".
Напомним, на 87 округе было представлено 14 кандидатов, в том числе 8 выдвинутых партиями и 6 самовыдвиженцев.
Среди кандидатов - представитель партии "За майбутнє", экс-директор туристического комплекса "Буковель" Александр Шевченко, представитель партии "Слуга народа", спортсмен и актер Василий Вирастюк, а также представитель ВО "Свобода" Руслан Кошулинский.
Кандидат от партии "Европейская солидарность" на довыборах в Верховную раду Маруся Зверобой сняла свою кандидатуру в пользу Кошулинского.