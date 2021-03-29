ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Синоптик назвала дату "взрывного" потепление в Украине

Новина українською → Понедельник 29 марта 2021 14:05
Синоптик назвала дату "взрывного" потепление в Украине Фото: В Украине сильно потеплеет (pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине принесет на этой неделе потепление почти до 20-тиградусных значений. Однако к выходным вновь немного похолодает.

Прогнозу на ближайшие дни поделилась синоптик Наталья Диденко в своем Facebook.

По словам синоптика, серьезное потепление ожидается в стране уже в четверг, 1 апреля.

"Ближайший "взрыв" тепла приходится на 1-ое апреля, вероятно до +16+18 градусов. Смело планируйте что-то на открытом воздухе", - посоветовала Диденко.

Относительно вторника, 30-го марта, то погоду в стране будет определять антициклон Nikole, он "подаст руку восточному антициклону и они вместе вытеснят сегодняшний влажный одесский циклон дальше в воды Черного моря".

Поэтому осадки завтра вероятны лишь на Западе, в Крыму и Одесской области. Это может быть небольшой дождь.

Ветер в большинстве областей будет южных направлений, небольшой или умеренный.

Температура воздуха будет самой низкой на Западе и Востоке - здесь днем +6+10 градусов, а на остальной территории будет теплее - от +10 до +14 градусов.

Ближайшей ночью в восточных областях даже останутся небольшие "минусы".

В Киеве вторник быть достаточно теплый, около +10+12 градусов. Существенные осадки не ожидаются.

Синоптик добавила, что после потепления 1 апреля до выходных "воздух посвежеет и станет больше дождей".

Отметим, что некоторые синоптики дают не очень утешительный прогноз на апрель в целом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Стиль жизни Погода
Скандалы недели
Скандалы недели
Голос країни: интриги шоу
Голос країни: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Украину ждут новые локдауны: врач-иммунолог назвал сроки
Украину ждут новые локдауны: врач-иммунолог назвал сроки