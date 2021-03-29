ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Суд отправил под домашний арест экс-комбата "Донбасса" Виногродского по делу о ЧВК Семенченко

Новина українською → Киев, Понедельник 29 марта 2021 19:31
Суд отправил под домашний арест экс-комбата "Донбасса" Виногродского по делу о ЧВК Семенченко Фото: Анатолий Виногродский (hromadske.ua)
Автор: Роман Тверденко

Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения для бывшего командира батальйона "Донбасс" Анатолия Виногродского (позывной "Гал"). Он отправлен под круглосуточный домашний арест.

Об этом сообщает hromadske.ua.

Адвокаты Виногродского утверждали, что избрание меры пресечения для клиента не оправдано с точки зрения рисков. К тому же, у Анатолия есть проблемы со здоровьем, а также он воевал за Украину, а потому не мог совершить вменяемые ему преступления.

Отметим, Виногродский является военным моряком, в 2014 году ушел в ряды добровольческого батальона "Донбасс", первым комбатом которого был Семен Семенченко, участвовал в операции по освобождению Иловайска. С апреля 2015 по июль 2016 сам возглавлял батальон Национальной гвардии "Донбасс".

Напомним, в 2017 году бывших бойцов "Донбасса", в том числе и Вингородского, задерживали за нападение на охранника одного из частных сельскохозяйственных предприятий. Впоследствии бывшего комбата отпустили под домашний арест.

На прошлой неделе СБУ накрыла, как она утверждает, незаконную частную военную компанию, которую организовал Семен Семенченко. Якобы она вербовала украинцев с боевым опытом для работы на зарубежную ЧВК. Кроме того, Семенченко, по данным следствия, причастен к переправке российского оружия на Ближний Восток.

Решением суда его арестовали на два месяца, после заседания Семенченко попал в больницу. Также по этому делу проходит "агент НАБУ" Евгений Шевченко, которого арестовали с возможностью выхода под залог в 5 млн гривен.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия Семенченко
NEWS
Доклад ВОЗ не исключает, что коронавирус мог возникнуть не в Китае, - WSJ
Доклад ВОЗ не исключает, что коронавирус мог возникнуть не в Китае, - WSJ
DAILY
Марина Лазебная: Мы стареющая нация. Без накопительной пенсии каждый Кабмин будет "латать дыры"
Ростислав Шаправский, Милан Лелич Марина Лазебная: Мы стареющая нация. Без накопительной пенсии каждый Кабмин будет "латать дыры"