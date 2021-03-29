Суд отправил под домашний арест экс-комбата "Донбасса" Виногродского по делу о ЧВК Семенченко

Адвокаты Виногродского утверждали, что избрание меры пресечения для клиента не оправдано с точки зрения рисков. К тому же, у Анатолия есть проблемы со здоровьем, а также он воевал за Украину, а потому не мог совершить вменяемые ему преступления.

Отметим, Виногродский является военным моряком, в 2014 году ушел в ряды добровольческого батальона "Донбасс", первым комбатом которого был Семен Семенченко, участвовал в операции по освобождению Иловайска. С апреля 2015 по июль 2016 сам возглавлял батальон Национальной гвардии "Донбасс".

Напомним, в 2017 году бывших бойцов "Донбасса", в том числе и Вингородского, задерживали за нападение на охранника одного из частных сельскохозяйственных предприятий. Впоследствии бывшего комбата отпустили под домашний арест.

На прошлой неделе СБУ накрыла, как она утверждает, незаконную частную военную компанию, которую организовал Семен Семенченко. Якобы она вербовала украинцев с боевым опытом для работы на зарубежную ЧВК. Кроме того, Семенченко, по данным следствия, причастен к переправке российского оружия на Ближний Восток.

Решением суда его арестовали на два месяца, после заседания Семенченко попал в больницу. Также по этому делу проходит "агент НАБУ" Евгений Шевченко, которого арестовали с возможностью выхода под залог в 5 млн гривен.