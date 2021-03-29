На Прикарпатье ослабляют карантин: на въездах в область сняли блокпосты

В Ивано-Франковской области с сегодняшнего дня начинается поэтапное ослабление карантина - на въездах в область снимают блок-посты и восстанавливают работу детских садов. Соответствующее решение приняла областная комиссия по чрезвычайным ситуациям.

Об этом сообщил председатель Комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий на своей странице в Facebook .

Среди главных решений комиссии - открытие с сегодняшнего дня детских садов и снятие блокпостов на въезде в Ивано-Франковскую область. Однако на въездах в курорт "Буковель" посты полиции будут работать далее.

"В Ивано-Франковской области комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение о поэтапном ослаблении карантина. С сегодняшнего дня открывается детские сады", - сообщил Радуцкий.

Он отметил, что в случае улучшения эпидситуации с 5 апреля возобновят обучение в школах для учеников первых-четвертых классов. "Также комиссия сняла посты полиции на въездах в область, но оставила их у населенного пункта Поляница, где остаются высокими показатели заболеваемости", - добавил нардеп.