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На Прикарпатье ослабляют карантин: на въездах в область сняли блокпосты

Новина українською → Ивано-Франковская область, Понедельник 29 марта 2021 15:25
На Прикарпатье ослабляют карантин: на въездах в область сняли блокпосты Фото: на Прикарпатье снимают блокпосты (РБК-Украина)
Автор: Андрей Василюк

В Ивано-Франковской области с сегодняшнего дня начинается поэтапное ослабление карантина - на въездах в область снимают блок-посты и восстанавливают работу детских садов. Соответствующее решение приняла областная комиссия по чрезвычайным ситуациям.

Об этом сообщил председатель Комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий на своей странице в Facebook.

Среди главных решений комиссии - открытие с сегодняшнего дня детских садов и снятие блокпостов на въезде в Ивано-Франковскую область. Однако на въездах в курорт "Буковель" посты полиции будут работать далее.

"В Ивано-Франковской области комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение о поэтапном ослаблении карантина. С сегодняшнего дня открывается детские сады", - сообщил Радуцкий.

Он отметил, что в случае улучшения эпидситуации с 5 апреля возобновят обучение в школах для учеников первых-четвертых классов. "Также комиссия сняла посты полиции на въездах в область, но оставила их у населенного пункта Поляница, где остаются высокими показатели заболеваемости", - добавил нардеп.

Напомним, городские власти Ивано-Франковска приняли решение ослабить карантин с 29 марта. С сегодняшнего дня поэтапно открываются детские сады и начальные классы.

Отметим, Ивано-Франковская область находится в "красной" зоне карантина.

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