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У Путина отреагировали на обострение на Донбассе: есть риск силового сценария

Новина українською → Москва, Понедельник 29 марта 2021 14:23
У Путина отреагировали на обострение на Донбассе: есть риск силового сценария Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Российские власти выражают обеспокоенность последним обострением на Донбассе, в результате которого украинская сторона понесла потери. При этом в Кремле настаивают, что к провокациям прибегают якобы украинские военные.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает "РИА Новости".

"Что касается ситуации на линии соприкосновения, то мы и раньше говорили, что у нас вызывает серьезнейшую обеспокоенность эскалация напряженности. Мы и раньше высказывали свою обеспокоенность в связи с провокационными действиями со стороны украинских вооруженных сил, которые имели место", - отметил Песков.

Он также отметил, что эта тема обсуждалась на переговорах помощников президентов. Песков подчеркнул, что эскалация напряженности чревата "чрезвычайно опасным силовым сценарием".

Напомним, на прошлой неделе в результате обстрела в районе Шумов Донецкой области погибли четверо украинских бойцов. После этого Киев инициировал внеочередное заседание подгруппы ТКГ по безопасности, но оно не состоялось.

Сегодня стало известно, что президент России Владимир Путин не планирует разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским по поводу эскалации на Донбассе.

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