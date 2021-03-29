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Беспорядки возле ОП: активиста Ратушного отправили под домашний арест

Новина українською → Киев, Понедельник 29 марта 2021 12:58
Беспорядки возле ОП: активиста Ратушного отправили под домашний арест Фото: Роман Ратушный (t.me selfdefense_sternenko)
Автор: Юлия Струк

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения активисту Роману Ратушному, который является фигурантом по делу о беспорядках возле Офиса президента 20 марта. Его отправили под домашний арест.

Об этом сообщает издание "Ґраты".

Его подозревают в хулиганстве, совершенном группой лиц, с применением оружия по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса.

Суд также обязал активиста сдать паспорта и носить электронный браслет, а также приходить на вызовы следователя, прокурора, суда.

Полиция ходатайствовала о домашнем аресте для Ратушного.

По словам активиста, в материалах дела указано, что на акции 20 марта он якобы "жег файер, чем представлял какую-то угрозу". Это подтверждается показаниями полицейских, которые присутствовали на акции. Однако он утверждает, что на видео, представленном следствием, невозможно идентифицировать человека. Вместе с тем Ратушный не подтверждает и не отрицает, что это он.

Подозреваемого хотели взять на поруки два парламентария - Владимир Арьев и Ярослав Юрчишин.

Напомним, 24 марта во время выхода из эфира одного из телеканалов в Киеве Ратушному объявили подозрение за участие в беспорядках под ОП.

Как писало РБК-Украина, ранее Министерство внутренних дел опубликовало видео, на котором обнародованы имена и фамилии семерых участников беспорядков под Офисом президента.

Так, в Верховной раде появился текст постановления №5295 об осуждении событий под Офисом президента 20 марта. Предлагается предоставить ряд поручений по расследованию беспорядков Министерству внутренних дел, Службе безопасности Украины и Государственному бюро расследований.

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Новости Украины Происшествия арест беспорядки Офис президента
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