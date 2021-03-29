Тупицкий отреагировал на указ Зеленского. Будет обжаловать в суде

Александр Тупицкий планирует обжаловать указ президента об отмене указа о его назначении судьей Конституционного суда. Тупицкий анонсировал обращение в Верховный суд.

"Я буду его (указ президента - ред.) обжаловать в Верховном суде. Я считаю его противоправным и незаконным. Вся аргументация есть в жалобе, которую я направлю в суд в ближайшее время", - сказал Тупицкий.

По словам Тупицкого, несмотря на указ президента, он до сих пор глава Конституционного суда, поскольку решение об увольнении судьи принимает только КСУ на специальном заседании.

"При этом моего увольнения не произошло, поскольку сам указ можно расценивать как основание для увольнения. А Конституцией и законом о КСУ определено, что решение об увольнении судьи КСУ принимает только КСУ на специальном пленарном заседании", - отметил он.

Напомним, 27 марта президент Владимир Зеленский издал указ, которым отменил указы президента-беглеца Виктора Януковича о назначении Тупицкого и Александра Касминина судьями КСУ. Свой указ президент объяснил тем, что "некоторые судьи КСУ создают угрозу национальной безопасности".