Ситуация критическая: Киев может закрыть школы, садики и остановить транспорт
На время локдауна в Киеве из-за критической ситуации с коронавирусом могут максимально ужесточить карантинные меры. Вплоть до полной остановки транспорта и закрытия детских садов.
Об этом в эфире "Украина 24" заявил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.
"Ситуация пока, к сожалению, совсем не улучшилась. Видим, мягко говоря, не совсем серьезное отношение к карантинным ограничениям со стороны горожан", - отметил он.
По его словам, за последние две недели добавили более 1 000 койко-мест в больницах для пациентов с COVID, но их заполненность на сегодня достаточно серьезная.
"Ситуация критическая, у нас сегодня дети 1-4 классов пошли в школу… Но если ситуация не изменится, нам придется закрывать и 1-4 классы, и детские сады и принимать решение, чтобы ограничить работу транспорта в целом", - добавил Поворозник.
Напомним, ранее сообщалось, что локдаун в Киеве может закончиться раньше срока, если в столице улучшится эпидемическая ситуация.
Изначально планировалось, что Киев выйдет из "красной зоны" до 9 апреля. На сегодня в столице действуют ограничения на работу ресторанов, ТРЦ, общественного транспорта и так далее.
На фоне тяжелой ситуации с COVID в Киеве еще и заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила эпидпорог на 20%.