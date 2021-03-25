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Еще одному участнику беспорядков под ОП сообщили о подозрении

Новина українською → Четверг 25 марта 2021 04:24
Еще одному участнику беспорядков под ОП сообщили о подозрении Фото: Роман Ратушный (facebook.com)
Автор: Инна Собора

Активисту Роману Ратушному объявили подозрение за участие в беспорядках под Офисом президента 20 марта. Подозрение сообщили вечером 24 марта во время выхода из эфира одного из телеканалов в Киеве.

Об этом сам Ратушный сообщил в своем Facebook.

По его словам в эфире должен быть заместитель главы МВД Антон Геращенко, от которого Ратушный требовал опровергнуть якобы "ложную информацию о нем".

"Но на выходе из телестудии меня ждала оперативная группа следователей, которые вручили мне подозрение. Я считаю что заказчиком этой подозрения является заместитель главы офиса президента Андрей Смирнов, и это месть за мою деятельность по защите Протасового яра от незаконной застройки Геннадия Корбана, интересы которого Смирнов лоббирует и после того как перестал быть его адвокатом", - написал активист.

Напомним, ранее Министерство внутренних дел опубликовало видео, на котором обнародованы имена и фамилии семерых участников беспорядков под Офисом президента. Среди них был Роман Ратушный.

Ранее сообщалось, что правоохранители сообщили о подозрении пяти участникам акции у Офиса президента. Некоторых из них уже отправили под домашний арест.

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