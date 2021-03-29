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Вертолет вместо подъемника: первые детали гибели на Аляске чешского миллиардера

Новина українською → Аляска, США, Понедельник 29 марта 2021 11:15
Вертолет вместо подъемника: первые детали гибели на Аляске чешского миллиардера Фото: Петр Келлнер погиб в авиакатастрофе (cznews.info)
Автор: Андрей Василюк

Миллиардер, самый богатый человек Чехии Петр Келлнер, погиб в результате катастрофы вертолета на Аляске. Трагедия произошла при посадке, группа намеревалась прокатиться на внедорожных трассах.

О смерти миллиардера вместе со смертью еще четырех человек сообщила его финансовая группа PPF, передает Sky News.

Келлнер и его группа посещали лыжную трассу на вертолетах, которая предусматривала катание на внедорожных трассах. Вместо подъемника использовались вертолеты.

56-летний бизнесмен, чистый капитал которого "Форбс" оценил в 17,5 млрд долларов, находился на борту вертолета Airbus AS350 B3 во время приземления у ледника Кник.

Чиновники заявили, что он разбился при неизвестных обстоятельствах примерно в 50 милях к востоку от Анкориджа в 18:35 в субботу по местному времени. Началось расследование катастрофы.

Шестой человек на борту находился в тяжелом, но стабильном состоянии в воскресенье в больнице в Анкоридже, сообщили военные штата Аляска. В заявлении они отметили, что получили сообщение о просроченном вертолете и месте возможных аварийных обломков в ночь на субботу.

Других погибших идентифицировали как Грегори Гармса (52 года) из Колорадо; Бенджамина Ларош (50 лет) также из Чехии; двух жителей Аляски - Шон Макманнани (38 лет) из Гирдвуда и пилот Захари Рассел (33 года) из Анкориджа.

Пятеро пассажиров - это три гостя и два гида из горного домика Тордрилло, уточнила пресс-секретарь компании Мэри Эн Пруйт.

Ранее стало известно, что в американском штате Аляска упал вертолет Eurocopter AS50. В результате катастрофы погибли п'пять человек.

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