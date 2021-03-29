Тупицкий созвал заседание КСУ из-за указа Зеленского
Александр Тупицкий подписал распоряжение о созыве Конституционного суда на 12 апреля 2021 года. Заседание будет посвящено указу президента Владимира Зеленского об отмене назначения Тупицкого главой КСУ.
Об этом говорится на странице КС в Facebook.
"Сообщаем о созыве специального пленарного заседания Конституционного суда Украины на 12 апреля 2021", - сообщила пресс-служба суда.
Пресс-служба КСУ также опубликовала копию распоряжения Тупицкого. В документе говорится о том, что на заседании будет рассматриваться вопрос увольнения Тупицкого и судьи Александра Касминина на основании указа Зеленского.
Фото: распоряжение Тупицкого (facebook.com/ConstitutionalCourtofUkraine)
Как известно, 27 марта президент Зеленский издал указ, которым отменил указы президента-беглеца Виктора Януковича о назначении Тупицкого и Касминина судьями Конституционного суда. Указ вступил в силу со дня его опубликования.
Напомним, в декабре 2020 года Зеленский отстранил Тупицкого от должности главы КСУ. Решение было связано с тем, что ему объявили подозрение по уголовному делу - Тупицкого подозревают во введения суда в заблуждение и принуждении свидетеля к отказу от дачи показаний.
Уже 26 февраля Зеленский продлил срок отстранения Тупицкого еще на месяц.