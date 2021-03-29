"Красную" зону расширили до 11 регионов
Министерство здравоохранения расширило "красную" зону карантина до 11 регионов. С 29 марта в этой зоне оказалась Черниговская область.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
Всего в "красной" зоне карантина находятся Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области.
"Оранжевыми" зонами остаются Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая и Черкасская области.
Единственным регионом "желтой" зоны остается Херсонская область.
При этом лишь в четырех областях не превышен уровень госпитализаций: Донецкая, Кировоградская, Луганская и Херсонская. В Киеве этот показатель составляет 106,7 при норме 60 на 100 тысяч населения.
Напомним, ранее сообщалось, что Черниговская область войдет в "красную" зону карантина с понедельника, 29 марта.
Напомним, в "красной зоне" действуют наиболее жесткие карантинные меры - запрещено принимать посетителей в ресторанах, работа ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов и прочие. Что касается ограничений по транспорту, то полномочия передали местной власти.
Также сообщалось, что в Ивано-Франковске с понедельника ослабят карантин.