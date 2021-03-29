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Под Запорожьем сошел с рельсов поезд "Интерсити" с пассажирами

Новина українською → Днепропетровская область, Понедельник 29 марта 2021 15:59
Под Запорожьем сошел с рельсов поезд "Интерсити" с пассажирами Фото: поезд сошел с рельсов вблизи Запорожья (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Днем 29 марта вблизи Запорожья с рельсов сошел поезд "Интерсити" Киев-Запорожье. С рельсов сошли шесть из 9 вагонов поезда, в которых на момент инцидента находились 88 пассажиров.

Об этом сообщила "Укрзализныця".

Вагоны сошли с рельсов за 50 километров до Запорожья. Причины схода с рельсов сейчас расследует специальная комиссия. Пассажиры поезда в результате инцидента не пострадали.

"Сейчас УЗ решает вопросы по доставке указанных пассажиров на станцию назначения. Также прорабатывается вопрос поиска резервного состава поезда для обратного рейса", - добавили в компании.

В сети уже появилось видео с места происшествия. Как пишут на странице "Общественный контроль УЗ" в Facebook, поезд сошел с рельсов на станции Славгород.

Недалеко от Запорожья, на станции Славгород сошел с рельсов Хюндай Киев-Запорожье!!! Информации о пострадавших пока не поступало.

Posted by Общественный контроль Укрзализныци on Monday, March 29, 2021

Напомним, в пятницу в Египте столкнулись два пассажирских поезда. В результате инцидента погибли более 30 человек.

До этого в Польше в результате столкновение локомотива с поездом пострадали пять человек, среди которых пассажиры.

А в феврале в американском штате Техас прогремел мощный взрыв после того, как с рельсов сошел поезд с нефтепродуктами и столкнулся с грузовиком.

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Новости Украины Происшествия Укрзализныця Запорожье поезд Интерсити сошел с рельсов
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