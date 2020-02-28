Число зараженных коронавирусом растет: ситуация в мире

Коронавирус распространился на все континенты, кроме Антарктиды
С каждым днем число зараженных коронавирусом в мире стремительно растет, COVID-19 охватил все континенты мира, кроме Антарктиды. РБК-Украина следит за тем, как коронавирус распространяется по странам мира.
Китайский город Ухань является эпицентром заражения коронавирусом. Первый случай заражения стал известен в январе. По состоянию на сегодня, в Китае заболели 83 272 человек, еще свыше 2,8 тыс. умерли.
В Швейцарии первый случай заражения коронавирусом подтвердили 25 февраля. По состоянию на сегодня, в стране уже 15 больных.
О первых заражения коронавирусом в Иран сообщили в середине февраля. Сегодня общее число случаев заболевания достигло 388 и 34
человек погибли.
О первых заражениях во Вьетнаме сообщили также в феврале. По состоянию на сегодня, в стране 16 больных.
О первых заражениях коронавирусом в Италии стало известно в феврале. По состоянию на сегодня, заразились 650 человек, еще 17 человек умерли.
В США стало известно о первом заболевании коронавирусом в феврале. Число заболевших возросло до 60.
Сингапур сообщил о первом заболевании коронавирусом в феврале. На сегодня в стране 93 больных.
Первый случай заражения в Грузии зафиксировали 27 февраля. По состоянию на сегодня, уже двое больных.
В Кувейте сообщили о первом заболевании коронавирусом 24 февраля. На сегодня в стране 43 больных.
В Великобритании о первых заражениях коронавирусом сообщили 31 января. По состоянию на сегодня, в стране 19 больных.
При этом известно об одном случае в Северной Ирландии и еще об одном в Уэльсе.
Первые три случая заражения коронавирусом во Франции сообщили 25 января. Это были первые заражения вирусом в Европе. По состоянию на сегодня, зараженных 41.
В Канаде сообщили о первых заражениях коронавирусом в феврале. По состоянию на сегодня, в стране 14 больных.
В Австралии сообщили о первом случае заражения коронавирусом в феврале. На сегодня в стране 23 больных.
В Таиланде сообщили о первом случае заражения коронавирусом в феврале. На сегодня в стране 41 больной.
В Нидерландах первые два случая заражения сообщили 28 февраля.
Первый случай заражения коронавирусом в Хорватии зафиксировали 25 февраля. Сегодня стало известно об еще трех случаях.
По состоянию на сегодня количество заболевших возросло до 2337, а умерли 13 человек.
Первый случай заражения коронавирусом в Беларуси стал известен 28 февраля. В стране один больной.
По состоянию на сегодня число погибших от коронавируса возросло до 5. Вообще заразились более 900 человек.
О заражении коронавирусом в Тайване стало известно в феврале. Число заболевших возросло до 34.
Информация о первых заражениях коронавирусом в Бахрейне появилась 24 февраля. По состоянию на сегодня, в стране 36 больных.
О первых заражения коронавирусом в Литве стало известно 28 февраля. В стране один больной.
Коронавирус достиг Румынии 25 февраля. На сегодня в стране трое больных.
О коронавирусе в Малайзии сообщили в феврале. Сегодня в стране 23 больных.
Информация о первых заражениях коронавирусом в Финляндии появилась 27 февраля. По состоянию на сегодня, двое больных.
В Германии первый случай заболевания сообщили в феврале. По состоянию на сегодня, в стране 26 больных.
Также в Испании сообщили о первом случае заболевания коронавирусом в феврале. Сегодня в стране 32 больных.
Коронавирус достиг Австрию 26 февраля. По состоянию на сегодня, в стране двое больных.
Первый случай заражения коронавирусом в России стал известен 26 февраля. По состоянию на сегодня, в стране двое больных.
О первых заражениях коронавирусом в Швеции стало известно 26 февраля. Количество больных возросло до 7.
Израиль коронавирус достиг 27 февраля. Количество заболевших возросло до 3.
В Греции стало известно о первых заражениях коронавирусом 26 февраля. По состоянию на сегодня, в стране трое больных.
О первых заражениях коронавирусом в Норвегии стало известно 27 февраля. Число заболевших возросло до 4.
В ОАЭ сообщили о первых случаях коронавируса в феврале. Число больных возросло до 19.
В Дании о первом заражении коронавирусом сообщили 27 февраля. В стране один больной.
О заражении коронавирусом в Афганистане стало известно в феврале. В стране один больной.
В Непале сообщили о заражении в стране в феврале. Там один больной.
В Камбодже стало известно о заражении коронавирусом также в феврале. В стране один больной.
В Нигерии сообщили о заражении 28 февраля. В стране один больной.
О заражении коронавирусом в Алжире стало известно в феврале. В стране один больной.
В Бельгии сообщили о заражении коронавирусом в феврале. В стране также один больной.
Коронавирус достиг Сан-Марино в феврале. В стране один больной.
В стране сообщили о первом случае заражения коронавирусом 27 февраля. В Северной Македонии один больной.
В Новой Зеландии сообщили о заражении коронавирусом в феврале. В стране один больной.
О первом заражении коронавирусом в Бразилии сообщили в феврале. В стране один больной.
В Эстонии сообщили о заражении коронавирусом также в феврале. В стране один больной.
Коронавирус достиг Египта в феврале. Заболел один человек.
На Шри-Ланке сообщили об одном заболевшем коронавирусом в стране.
В Мексике 28 февраля сообщили о первом заражении коронавирусом.
Напомним, Министерство здравоохранения сообщает, что коронавирус зафиксирован в 46 странах, но Украины в списке нет.
Как писало РБК-Украина ранее, СНБО презентовал главные правила предотвращения заболевания коронавирусом. Перечень состоит из восьми правил, придерживаясь которых можно обезопасить себя от заболевания инфекцией.