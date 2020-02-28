Число зараженных коронавирусом растет: ситуация в мире

С каждым днем число зараженных коронавирусом в мире стремительно растет, COVID-19 охватил все континенты мира, кроме Антарктиды. РБК-Украина следит за тем, как коронавирус распространяется по странам мира.

Китай

Китайский город Ухань является эпицентром заражения коронавирусом. Первый случай заражения стал известен в январе. По состоянию на сегодня, в Китае заболели 83 272 человек, еще свыше 2,8 тыс. умерли.

Китай обнародовал результаты аутопсии умершего от коронавируса. Согласно которой, вирус главным образом затрагивает легкие человека.

Швейцария

В Швейцарии первый случай заражения коронавирусом подтвердили 25 февраля. По состоянию на сегодня, в стране уже 15 больных.

Иран

О первых заражения коронавирусом в Иран сообщили в середине февраля. Сегодня общее число случаев заболевания достигло 388 и 34

человек погибли.

В частности, в Иране коронавирусом COVID-19 заразились четыре депутата парламента.

Вьетнам

О первых заражениях во Вьетнаме сообщили также в феврале. По состоянию на сегодня, в стране 16 больных.

Италия

О первых заражениях коронавирусом в Италии стало известно в феврале. По состоянию на сегодня, заразились 650 человек, еще 17 человек умерли.

В Италии глава региона Ломбардия Аттилио Фонтана ушел в самоизоляцию на 14 дней из-за коронавируса.

США

В США стало известно о первом заболевании коронавирусом в феврале. Число заболевших возросло до 60.

Из-за вспышки коронавируса Военно-морские силы США приняли решение о введении карантина для всех своих кораблей, которые делали остановки в Тихом океане.

В США назначили координатором по борьбе с распространением коронавируса Дебби Биркса.

Сингапур

Сингапур сообщил о первом заболевании коронавирусом в феврале. На сегодня в стране 93 больных.

Грузия

Первый случай заражения в Грузии зафиксировали 27 февраля. По состоянию на сегодня, уже двое больных.

Кувейт

В Кувейте сообщили о первом заболевании коронавирусом 24 февраля. На сегодня в стране 43 больных.

Великобритания

В Великобритании о первых заражениях коронавирусом сообщили 31 января. По состоянию на сегодня, в стране 19 больных.

При этом известно об одном случае в Северной Ирландии и еще об одном в Уэльсе.

Франция

Первые три случая заражения коронавирусом во Франции сообщили 25 января. Это были первые заражения вирусом в Европе. По состоянию на сегодня, зараженных 41.

Канада

В Канаде сообщили о первых заражениях коронавирусом в феврале. По состоянию на сегодня, в стране 14 больных.

Австралия

В Австралии сообщили о первом случае заражения коронавирусом в феврале. На сегодня в стране 23 больных.

Таиланд

В Таиланде сообщили о первом случае заражения коронавирусом в феврале. На сегодня в стране 41 больной.

Нидерланды

В Нидерландах первые два случая заражения сообщили 28 февраля.

Хорватия

Первый случай заражения коронавирусом в Хорватии зафиксировали 25 февраля. Сегодня стало известно об еще трех случаях.

Южная Корея

По состоянию на сегодня количество заболевших возросло до 2337, а умерли 13 человек.

Беларусь

Первый случай заражения коронавирусом в Беларуси стал известен 28 февраля. В стране один больной.

Япония

По состоянию на сегодня число погибших от коронавируса возросло до 5. Вообще заразились более 900 человек.

Тайвань

О заражении коронавирусом в Тайване стало известно в феврале. Число заболевших возросло до 34.

Бахрейн

Информация о первых заражениях коронавирусом в Бахрейне появилась 24 февраля. По состоянию на сегодня, в стране 36 больных.

Литва

О первых заражения коронавирусом в Литве стало известно 28 февраля. В стране один больной.

Румыния

Коронавирус достиг Румынии 25 февраля. На сегодня в стране трое больных.

Малайзия

О коронавирусе в Малайзии сообщили в феврале. Сегодня в стране 23 больных.

Финляндия

Информация о первых заражениях коронавирусом в Финляндии появилась 27 февраля. По состоянию на сегодня, двое больных.

Германия

В Германии первый случай заболевания сообщили в феврале. По состоянию на сегодня, в стране 26 больных.

Испания

Также в Испании сообщили о первом случае заболевания коронавирусом в феврале. Сегодня в стране 32 больных.

Австрия

Коронавирус достиг Австрию 26 февраля. По состоянию на сегодня, в стране двое больных.

Россия

Первый случай заражения коронавирусом в России стал известен 26 февраля. По состоянию на сегодня, в стране двое больных.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что в связи с распространением эпидемии коронавируса принято решение о проверке граждан на границе с Россией.

Швеция

О первых заражениях коронавирусом в Швеции стало известно 26 февраля. Количество больных возросло до 7.

В Швеции приняли решение о запрете проведения массовых мероприятий с более чем тысячей участников из-за угрозы распространения коронавируса.

Израиль

Израиль коронавирус достиг 27 февраля. Количество заболевших возросло до 3.

Из-за опасений распространения коронавируса, Министерство здравоохранения Израиля рекомендовало поместить на карантин 450 военных, которые ранее были в Италии.

Греция

В Греции стало известно о первых заражениях коронавирусом 26 февраля. По состоянию на сегодня, в стране трое больных.

Норвегия

О первых заражениях коронавирусом в Норвегии стало известно 27 февраля. Число заболевших возросло до 4.

Объединенные Арабские Эмираты

В ОАЭ сообщили о первых случаях коронавируса в феврале. Число больных возросло до 19.

Дания

В Дании о первом заражении коронавирусом сообщили 27 февраля. В стране один больной.

Афганистан

О заражении коронавирусом в Афганистане стало известно в феврале. В стране один больной.

Непал

В Непале сообщили о заражении в стране в феврале. Там один больной.

Камбоджа

В Камбодже стало известно о заражении коронавирусом также в феврале. В стране один больной.

Нигерия

В Нигерии сообщили о заражении 28 февраля. В стране один больной.

Алжир

О заражении коронавирусом в Алжире стало известно в феврале. В стране один больной.

Бельгия

В Бельгии сообщили о заражении коронавирусом в феврале. В стране также один больной.

Сан-Марино

Коронавирус достиг Сан-Марино в феврале. В стране один больной.

Северная Македония

В стране сообщили о первом случае заражения коронавирусом 27 февраля. В Северной Македонии один больной.

Новая Зеландия

В Новой Зеландии сообщили о заражении коронавирусом в феврале. В стране один больной.

Бразилия

О первом заражении коронавирусом в Бразилии сообщили в феврале. В стране один больной.

Эстония

В Эстонии сообщили о заражении коронавирусом также в феврале. В стране один больной.

Египет

Коронавирус достиг Египта в феврале. Заболел один человек.

Шри-Ланка

На Шри-Ланке сообщили об одном заболевшем коронавирусом в стране.

Мексика

В Мексике 28 февраля сообщили о первом заражении коронавирусом.

Напомним, Министерство здравоохранения сообщает, что коронавирус зафиксирован в 46 странах, но Украины в списке нет.

Как писало РБК-Украина ранее, СНБО презентовал главные правила предотвращения заболевания коронавирусом. Перечень состоит из восьми правил, придерживаясь которых можно обезопасить себя от заболевания инфекцией.