Китай обнародовал результаты аутопсии умершего от коронавируса

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Поражает ли вирус другие внутренние органы, такие как почки, селезенка, эксперты пока затрудняются сказать

Патологоанатомическая экспертиза тела первого умершего от нового типа коронавируса COVID-2019 в Китае показала, что вирус главным образом поражает легкие человека. Это следует из доклада, опубликованного китайскими экспертами в журнале Journal of Forensic Medicine.

Сообщается, что 85-летний мужчина был госпитализирован в январе с множественным инфарктом мозга. Во время госпитализации у больного не наблюдалась повышенная температура, кашель и другие симптомы.

На 13-й день после госпитализации анализ пациента на вирусную нуклеиновую кислоту нового типа коронавируса дал положительный результат. По результатам экспертизы, патологический процесс при COVID-2019 очень схож с атипичной пневмоний (SARS - тяжелый острый респираторный синдром) и с MERS (Ближневосточный респираторный синдром).

"Результаты исследования показали, что характерной воспалительной реакцией является повреждение глубоких частей дыхательных путей и легочных альвеол, к которой приводит пневмония, вызываемая новым типом коронавируса. Взятые ранее у умершего образцы ткани показали, что патологический процесс при COVID-2019 очень схож с атипичной пневмоний (SARS - тяжелый острый респираторный синдром) и с MERS (Ближневосточный респираторный синдром), однако анатомическое вскрытие показало, что фиброз и уплотнения в легких при COVID-2019 не настолько серьезны как при SARS, но при этом экссудативная реакция была заметнее, чем при SARS", - говорится в докладе.

Поражает ли вирус другие внутренние органы, такие как почки, селезенка, эксперты пока затрудняются сказать, так как умерший был пожилого возраста с множеством других заболеваний, поэтому для выяснения этого вопроса требуется дальнейшее исследование.

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