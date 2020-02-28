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Китай обнародовал результаты аутопсии умершего от коронавируса

Новости » Происшествия     28.02.2020 - 09:12
Китай обнародовал результаты аутопсии умершего от коронавируса
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Поражает ли вирус другие внутренние органы, такие как почки, селезенка, эксперты пока затрудняются сказать

Патологоанатомическая экспертиза тела первого умершего от нового типа коронавируса COVID-2019 в Китае показала, что вирус главным образом поражает легкие человека. Это следует из доклада, опубликованного китайскими экспертами в журнале Journal of Forensic Medicine.

Сообщается, что 85-летний мужчина был госпитализирован в январе с множественным инфарктом мозга. Во время госпитализации у больного не наблюдалась повышенная температура, кашель и другие симптомы.

На 13-й день после госпитализации анализ пациента на вирусную нуклеиновую кислоту нового типа коронавируса дал положительный результат. По результатам экспертизы, патологический процесс при COVID-2019 очень схож с атипичной пневмоний (SARS - тяжелый острый респираторный синдром) и с MERS (Ближневосточный респираторный синдром).

"Результаты исследования показали, что характерной воспалительной реакцией является повреждение глубоких частей дыхательных путей и легочных альвеол, к которой приводит пневмония, вызываемая новым типом коронавируса. Взятые ранее у умершего образцы ткани показали, что патологический процесс при COVID-2019 очень схож с атипичной пневмоний (SARS - тяжелый острый респираторный синдром) и с MERS (Ближневосточный респираторный синдром), однако анатомическое вскрытие показало, что фиброз и уплотнения в легких при COVID-2019 не настолько серьезны как при SARS, но при этом экссудативная реакция была заметнее, чем при SARS", - говорится в докладе.

Поражает ли вирус другие внутренние органы, такие как почки, селезенка, эксперты пока затрудняются сказать, так как умерший был пожилого возраста с множеством других заболеваний, поэтому для выяснения этого вопроса требуется дальнейшее исследование.

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны Украины представил главные правила, которых следует придерживаться для предотвращения заболевания коронавирусом.

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