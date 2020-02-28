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Кількість заражених коронавірусом зростає: ситуація у світі

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Коронавірус поширився на всі континенти, крім Антарктиди

З кожним днем кількість заражених коронавірусом у світі стрімко зростає, COVID-19 захопив всі континенти світу, крім Антарктиди. РБК-Україна стежить за тим, як коронавірус поширюється по країнах світу.

Китай

Китайське місто Ухань є епіцентром зараження коронавірусом. Перший випадок зараження став відомий у січні. Станом на сьогодні, у Китаї захворіли 83 272 людей, ще понад 2,8 тис. померли.

Швейцарія

У Швейцарії перший випадок зараження коронавірусом підтвердили 25 лютого. Станом на сьогодні, у країні вже 15 хворих.

Іран

Про перше зараження коронавірусом в Іран повідомили у середині лютого. Сьогодні загальна кількість випадків захворювання досягла 388 і 34
осіб загинули.

В'єтнам

Про перші зараження у В'єтнамі повідомили теж у лютому. Станом на сьогодні, у країні 16 хворих.

Італія

Про перше зараження коронавірусом в Італії стало відомо у лютому. Станом на сьогодні, заразились 650 людей, ще 17 осіб померли.

США

У США стало відомо про перше захворювання коронавірусом у лютому. Кількість хворих зросла до 60.

  • Через спалах коронавірусу Військово-морські сили США прийняли рішення про введення карантину для всіх своїх кораблів, які робили зупинки у Тихому океані.
  • В США призначили координатором по боротьбі з поширенням коронавірусу Деббі Біркса.

Сінгапур

Сінгапур повідомив про перше захворювання коронавірусом у лютому. Станом на сьогодні, у країні 93 хворих.

Грузія

Перший випадок зараження у Грузії зафіксували 27 лютого. Станом на сьогодні, уже двоє хворих.

Кувейт

У Кувейті повідомили про перше захворювання коронавірусом 24 лютого. Станом на сьогодні, у країні 43 хворих.

Британія

У Великій Британії про перші зараження коронавірусом повідомили 31 січня. Станом на сьогодні, в країні 19 хворих.

Франція

Про перші три випадки зараження коронавірусом у Франції повідомили 25 січня. Це були перші зараження вірусом у Європі. Станом на сьогодні, заражених 41.

Канада

У Канаді повідомили про перші зараження коронавірусом у лютому. Станом на сьогодні у країні 14 хворих.

Австралія

В Австралії повідомили про перший випадок зараження коронавірусом у лютому. Станом на сьогодні, у країні 23 хворих.

Таїланд

У Таїланді повідомили про перший випадок зараження коронавірусом у лютому. Станом на сьогодні, у країні 41 хворий.

Нідерланди

У Нідерландах перші два випадки зараження повідомили 28 лютого.

Хорватія

Перший випадок зараження коронавірусом в Хорватії зафіксували 25 лютого. Сьогодні стало відомо про ще три випадки.

Південна Корея

Станом на сьогодні кількість хворих зросла до 2337, а померли 13 людей.

Білорусь

Перший випадок зараження коронавірусом у Білорусі став відомий 28 лютого. В країні один хворий.

Японія

Станом на сьогодні кількість загиблих від коронавірусу зросла до 5. Взагалі заразились більше 900 осіб.

Тайвань

Про зараження коронавірусом у Тайвані стало відомо у лютому. Кількість хворих зросла до 34.

Бахрейн

Інформація про перше зараження коронавірусом у Бахрейні з'явилась 24 лютого. Станом на сьогодні, у країні 36 хворих.

Литва

Про перше зараження коронавірусом у Литві стало відомо 28 лютого. В країні один хворий.

Румунія

Коронавірус досяг Румунії 25 лютого. Станом на сьогодні, у країні троє хворих.

Північна Ірландія

Перший випадок зараження коронавірусом у Північній Ірландії був зафіксований 27 лютого. Сьогодні в країні один хворий.

Малайзія

Про коронавірус у Малайзії повідомили у лютому. Сьогодні у країні 23 хворих.

Фінляндія

Інформація про перше зараження коронавірусом у Фінляндії з'явилась 27 лютого. Станом на сьогодні, двоє хворих.

Німеччина

В Німеччині про перший випадок захворювання повідомили в лютому. Станом на сьогодні, у країні 26 хворих.

Іспанія

Також в Іспанії повідомили про перший випадок захворювання коронавірусом у лютому. Сьогодні у країні 32 хворих.

Австрія

Коронавірус досяг Австрію 26 лютого. Станом на сьогодні, у країні двоє хворих.

Росія

Перший випадок зараження коронавірусом у Росії став відомий 26 лютого. Станом на сьогодні, у країні двоє хворих.

Швеція

Про перші зараження коронавірусом у Швеції стало відомо 26 лютого. Кількість хворих зросла до 7.

Ізраїль

Ізраїль коронавірус досяг 27 лютого. Кількість хворих зросла до 3.

Греція

У Греції стало відомо про перші зараження коронавірусом 26 лютого. Станом на сьогодні, у країні троє хворих.

Норвегія

Про перші зараження коронавірусом у Норвегії стало відомо 27 лютого. Кількість хворих зросла до 4.

Об'єднані Арабські Емірати

У ОАЕ повідомили про перші випадки коронавірусу у лютому. Кількість хворих зросла до 19.

Данія

У Данії про перше зараження коронавірусом повідомили 27 лютого. В країні один хворий.

Афганістан

Про зараження коронавірусом в Афганістані стало відомо в лютому. В країні один хворий.

Непал

У Непалі повідомили про зараження в країні в лютому. Там один хворий.

Камбоджа

У Камбоджі стало відомо про зараження коронавірусом також в лютому. В країні один хворий.

Нігерія

У Нігерії повідомили про зараження 28 лютого. В країні один хворий.

Алжир

Про зараження коронавірусом в Алжирі стало відомо в лютому. В країні один хворий.

Бельгія

У Бельгії повідомили про зараження коронавірусом в лютому. В країні також один хворий.

Сан-Марино

Коронавірус досяг Сан-Марино в лютому. В країні один хворий.

Північна Македонія

В країні повідомили про перший випадок зараження коронавірусом 27 лютого. У Північній Македонії один хворий.

Нова Зеландія

У Новій Зеландії повідомили про зараження коронавірусом в лютому. В країні один хворий.

Бразилія

Про перше зараження коронавірусом в Бразилії повідомили в лютому. В країні один хворий.

Естонія

В Естонії повідомили про зараження коронавірусом також в лютому. В країні один хворий.

Єгипет

Коронавірус досяг Єгипту в лютому. Захворіла одна людина.

Шрі-Ланка

На Шрі-Ланці повідомили про одного хворого коронавірусом в країні.

Мексика

У Мексиці 28 лютого повідомили про перше зараження коронавірусом.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я повідомляє, що коронавірус зафіксований у 46 країнах, однак України в списку немає.

Як писало РБК-Україна раніше, РНБО презентувала головні правила запобігання захворювання коронавірусу. Перелік складається з восьми правил, дотримуючись яких можна убезпечити себе від захворювання інфекцією.

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