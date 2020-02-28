Кількість заражених коронавірусом зростає: ситуація у світі

Коронавірус поширився на всі континенти, крім Антарктиди
З кожним днем кількість заражених коронавірусом у світі стрімко зростає, COVID-19 захопив всі континенти світу, крім Антарктиди. РБК-Україна стежить за тим, як коронавірус поширюється по країнах світу.
Китайське місто Ухань є епіцентром зараження коронавірусом. Перший випадок зараження став відомий у січні. Станом на сьогодні, у Китаї захворіли 83 272 людей, ще понад 2,8 тис. померли.
У Швейцарії перший випадок зараження коронавірусом підтвердили 25 лютого. Станом на сьогодні, у країні вже 15 хворих.
Про перше зараження коронавірусом в Іран повідомили у середині лютого. Сьогодні загальна кількість випадків захворювання досягла 388 і 34
осіб загинули.
Про перші зараження у В'єтнамі повідомили теж у лютому. Станом на сьогодні, у країні 16 хворих.
Про перше зараження коронавірусом в Італії стало відомо у лютому. Станом на сьогодні, заразились 650 людей, ще 17 осіб померли.
У США стало відомо про перше захворювання коронавірусом у лютому. Кількість хворих зросла до 60.
Сінгапур повідомив про перше захворювання коронавірусом у лютому. Станом на сьогодні, у країні 93 хворих.
Перший випадок зараження у Грузії зафіксували 27 лютого. Станом на сьогодні, уже двоє хворих.
У Кувейті повідомили про перше захворювання коронавірусом 24 лютого. Станом на сьогодні, у країні 43 хворих.
У Великій Британії про перші зараження коронавірусом повідомили 31 січня. Станом на сьогодні, в країні 19 хворих.
Про перші три випадки зараження коронавірусом у Франції повідомили 25 січня. Це були перші зараження вірусом у Європі. Станом на сьогодні, заражених 41.
У Канаді повідомили про перші зараження коронавірусом у лютому. Станом на сьогодні у країні 14 хворих.
В Австралії повідомили про перший випадок зараження коронавірусом у лютому. Станом на сьогодні, у країні 23 хворих.
У Таїланді повідомили про перший випадок зараження коронавірусом у лютому. Станом на сьогодні, у країні 41 хворий.
У Нідерландах перші два випадки зараження повідомили 28 лютого.
Перший випадок зараження коронавірусом в Хорватії зафіксували 25 лютого. Сьогодні стало відомо про ще три випадки.
Станом на сьогодні кількість хворих зросла до 2337, а померли 13 людей.
Перший випадок зараження коронавірусом у Білорусі став відомий 28 лютого. В країні один хворий.
Станом на сьогодні кількість загиблих від коронавірусу зросла до 5. Взагалі заразились більше 900 осіб.
Про зараження коронавірусом у Тайвані стало відомо у лютому. Кількість хворих зросла до 34.
Інформація про перше зараження коронавірусом у Бахрейні з'явилась 24 лютого. Станом на сьогодні, у країні 36 хворих.
Про перше зараження коронавірусом у Литві стало відомо 28 лютого. В країні один хворий.
Коронавірус досяг Румунії 25 лютого. Станом на сьогодні, у країні троє хворих.
Перший випадок зараження коронавірусом у Північній Ірландії був зафіксований 27 лютого. Сьогодні в країні один хворий.
Про коронавірус у Малайзії повідомили у лютому. Сьогодні у країні 23 хворих.
Інформація про перше зараження коронавірусом у Фінляндії з'явилась 27 лютого. Станом на сьогодні, двоє хворих.
В Німеччині про перший випадок захворювання повідомили в лютому. Станом на сьогодні, у країні 26 хворих.
Також в Іспанії повідомили про перший випадок захворювання коронавірусом у лютому. Сьогодні у країні 32 хворих.
Коронавірус досяг Австрію 26 лютого. Станом на сьогодні, у країні двоє хворих.
Перший випадок зараження коронавірусом у Росії став відомий 26 лютого. Станом на сьогодні, у країні двоє хворих.
Про перші зараження коронавірусом у Швеції стало відомо 26 лютого. Кількість хворих зросла до 7.
Ізраїль коронавірус досяг 27 лютого. Кількість хворих зросла до 3.
У Греції стало відомо про перші зараження коронавірусом 26 лютого. Станом на сьогодні, у країні троє хворих.
Про перші зараження коронавірусом у Норвегії стало відомо 27 лютого. Кількість хворих зросла до 4.
У ОАЕ повідомили про перші випадки коронавірусу у лютому. Кількість хворих зросла до 19.
У Данії про перше зараження коронавірусом повідомили 27 лютого. В країні один хворий.
Про зараження коронавірусом в Афганістані стало відомо в лютому. В країні один хворий.
У Непалі повідомили про зараження в країні в лютому. Там один хворий.
У Камбоджі стало відомо про зараження коронавірусом також в лютому. В країні один хворий.
У Нігерії повідомили про зараження 28 лютого. В країні один хворий.
Про зараження коронавірусом в Алжирі стало відомо в лютому. В країні один хворий.
У Бельгії повідомили про зараження коронавірусом в лютому. В країні також один хворий.
Коронавірус досяг Сан-Марино в лютому. В країні один хворий.
В країні повідомили про перший випадок зараження коронавірусом 27 лютого. У Північній Македонії один хворий.
У Новій Зеландії повідомили про зараження коронавірусом в лютому. В країні один хворий.
Про перше зараження коронавірусом в Бразилії повідомили в лютому. В країні один хворий.
В Естонії повідомили про зараження коронавірусом також в лютому. В країні один хворий.
Коронавірус досяг Єгипту в лютому. Захворіла одна людина.
На Шрі-Ланці повідомили про одного хворого коронавірусом в країні.
У Мексиці 28 лютого повідомили про перше зараження коронавірусом.
Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я повідомляє, що коронавірус зафіксований у 46 країнах, однак України в списку немає.
Як писало РБК-Україна раніше, РНБО презентувала головні правила запобігання захворювання коронавірусу. Перелік складається з восьми правил, дотримуючись яких можна убезпечити себе від захворювання інфекцією.