Кількість заражених коронавірусом зростає: ситуація у світі

З кожним днем кількість заражених коронавірусом у світі стрімко зростає, COVID-19 захопив всі континенти світу, крім Антарктиди. РБК-Україна стежить за тим, як коронавірус поширюється по країнах світу.

Китай

Китайське місто Ухань є епіцентром зараження коронавірусом. Перший випадок зараження став відомий у січні. Станом на сьогодні, у Китаї захворіли 83 272 людей, ще понад 2,8 тис. померли.

Китай оприлюднив результати аутопсії померлого від коронавірусу. Згідно з якою, вірус головним чином зачіпає легені людини.

Швейцарія

У Швейцарії перший випадок зараження коронавірусом підтвердили 25 лютого. Станом на сьогодні, у країні вже 15 хворих.

Іран

Про перше зараження коронавірусом в Іран повідомили у середині лютого. Сьогодні загальна кількість випадків захворювання досягла 388 і 34

осіб загинули.

Зокрема, в Ірані коронавірусом COVID-19 інфікувалися чотири депутати парламенту.

В'єтнам

Про перші зараження у В'єтнамі повідомили теж у лютому. Станом на сьогодні, у країні 16 хворих.

Італія

Про перше зараження коронавірусом в Італії стало відомо у лютому. Станом на сьогодні, заразились 650 людей, ще 17 осіб померли.

В Італії глава регіону Ломбардія Аттіліо Фонтана пішов в самоізоляцію на 14 днів через коронавірус.

США

У США стало відомо про перше захворювання коронавірусом у лютому. Кількість хворих зросла до 60.

Через спалах коронавірусу Військово-морські сили США прийняли рішення про введення карантину для всіх своїх кораблів, які робили зупинки у Тихому океані.

В США призначили координатором по боротьбі з поширенням коронавірусу Деббі Біркса.

Сінгапур

Сінгапур повідомив про перше захворювання коронавірусом у лютому. Станом на сьогодні, у країні 93 хворих.

Грузія

Перший випадок зараження у Грузії зафіксували 27 лютого. Станом на сьогодні, уже двоє хворих.

Кувейт

У Кувейті повідомили про перше захворювання коронавірусом 24 лютого. Станом на сьогодні, у країні 43 хворих.

Британія

У Великій Британії про перші зараження коронавірусом повідомили 31 січня. Станом на сьогодні, в країні 19 хворих.

Франція

Про перші три випадки зараження коронавірусом у Франції повідомили 25 січня. Це були перші зараження вірусом у Європі. Станом на сьогодні, заражених 41.

Канада

У Канаді повідомили про перші зараження коронавірусом у лютому. Станом на сьогодні у країні 14 хворих.

Австралія

В Австралії повідомили про перший випадок зараження коронавірусом у лютому. Станом на сьогодні, у країні 23 хворих.

Таїланд

У Таїланді повідомили про перший випадок зараження коронавірусом у лютому. Станом на сьогодні, у країні 41 хворий.

Нідерланди

У Нідерландах перші два випадки зараження повідомили 28 лютого.

Хорватія

Перший випадок зараження коронавірусом в Хорватії зафіксували 25 лютого. Сьогодні стало відомо про ще три випадки.

Південна Корея

Станом на сьогодні кількість хворих зросла до 2337, а померли 13 людей.

Білорусь

Перший випадок зараження коронавірусом у Білорусі став відомий 28 лютого. В країні один хворий.

Японія

Станом на сьогодні кількість загиблих від коронавірусу зросла до 5. Взагалі заразились більше 900 осіб.

Тайвань

Про зараження коронавірусом у Тайвані стало відомо у лютому. Кількість хворих зросла до 34.

Бахрейн

Інформація про перше зараження коронавірусом у Бахрейні з'явилась 24 лютого. Станом на сьогодні, у країні 36 хворих.

Литва

Про перше зараження коронавірусом у Литві стало відомо 28 лютого. В країні один хворий.

Румунія

Коронавірус досяг Румунії 25 лютого. Станом на сьогодні, у країні троє хворих.

Північна Ірландія

Перший випадок зараження коронавірусом у Північній Ірландії був зафіксований 27 лютого. Сьогодні в країні один хворий.

Малайзія

Про коронавірус у Малайзії повідомили у лютому. Сьогодні у країні 23 хворих.

Фінляндія

Інформація про перше зараження коронавірусом у Фінляндії з'явилась 27 лютого. Станом на сьогодні, двоє хворих.

Німеччина

В Німеччині про перший випадок захворювання повідомили в лютому. Станом на сьогодні, у країні 26 хворих.

Іспанія

Також в Іспанії повідомили про перший випадок захворювання коронавірусом у лютому. Сьогодні у країні 32 хворих.

Австрія

Коронавірус досяг Австрію 26 лютого. Станом на сьогодні, у країні двоє хворих.

Росія

Перший випадок зараження коронавірусом у Росії став відомий 26 лютого. Станом на сьогодні, у країні двоє хворих.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що у зв'язку із поширенням епідемії коронавірусу ухвалено рішення про перевірку громадян на кордоні з Росією.

Швеція

Про перші зараження коронавірусом у Швеції стало відомо 26 лютого. Кількість хворих зросла до 7.

У Швеції ухвалили рішення про заборону проведення масових заходів з понад тисячею учасників через загрозу поширення коронавірусу.

Ізраїль

Ізраїль коронавірус досяг 27 лютого. Кількість хворих зросла до 3.

Через побоювання поширення коронавірусу, Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю рекомендувало помістити на карантин 450 військових, які раніше були в Італії.

Греція

У Греції стало відомо про перші зараження коронавірусом 26 лютого. Станом на сьогодні, у країні троє хворих.

Норвегія

Про перші зараження коронавірусом у Норвегії стало відомо 27 лютого. Кількість хворих зросла до 4.

Об'єднані Арабські Емірати

У ОАЕ повідомили про перші випадки коронавірусу у лютому. Кількість хворих зросла до 19.

Данія

У Данії про перше зараження коронавірусом повідомили 27 лютого. В країні один хворий.

Афганістан

Про зараження коронавірусом в Афганістані стало відомо в лютому. В країні один хворий.

Непал

У Непалі повідомили про зараження в країні в лютому. Там один хворий.

Камбоджа

У Камбоджі стало відомо про зараження коронавірусом також в лютому. В країні один хворий.

Нігерія

У Нігерії повідомили про зараження 28 лютого. В країні один хворий.

Алжир

Про зараження коронавірусом в Алжирі стало відомо в лютому. В країні один хворий.

Бельгія

У Бельгії повідомили про зараження коронавірусом в лютому. В країні також один хворий.

Сан-Марино

Коронавірус досяг Сан-Марино в лютому. В країні один хворий.

Північна Македонія

В країні повідомили про перший випадок зараження коронавірусом 27 лютого. У Північній Македонії один хворий.

Нова Зеландія

У Новій Зеландії повідомили про зараження коронавірусом в лютому. В країні один хворий.

Бразилія

Про перше зараження коронавірусом в Бразилії повідомили в лютому. В країні один хворий.

Естонія

В Естонії повідомили про зараження коронавірусом також в лютому. В країні один хворий.

Єгипет

Коронавірус досяг Єгипту в лютому. Захворіла одна людина.

Шрі-Ланка

На Шрі-Ланці повідомили про одного хворого коронавірусом в країні.

Мексика

У Мексиці 28 лютого повідомили про перше зараження коронавірусом.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я повідомляє, що коронавірус зафіксований у 46 країнах, однак України в списку немає.

Як писало РБК-Україна раніше, РНБО презентувала головні правила запобігання захворювання коронавірусу. Перелік складається з восьми правил, дотримуючись яких можна убезпечити себе від захворювання інфекцією.