В Новой Зеландии у пассажира самолета обнаружили коронавирус

Иллюстративное фото (twitter com ChuBailiang)

Больной коронавирусом человек вернулся из Ирана

В Новой Зеландии подтвердили первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New Zealand Herald.

По данным издания, коронавирус обнаружили у 60-летнего человека, недавно путешествовавшего в Иран. Больной человек в среду, 26 февраля, вернулся в Новую Зеландию рейсом EK450 из Объединенных Арабских Эмиратов с пересадкой в Бали.

Отмечается, что после возвращения из Ирана человек начал испытывать проблемы со здоровьем, поэтому ее родственники обратились за помощью врачей. Лишь с третьей попытки тест на коронавирус дал положительный результат, после чего его госпитализировали.

Это первый случай заражения коронавирусом на территории Новой Зеландии, что делает ее 48 страной, где был обнаружен коронавирус.

Напомним, ранее Министерство здравоохранения Беларуси сообщило о подтверждении первого случая заражения коронавирусом в стране. Опасную болезнь обнаружили у студента, который недавно прилетел из Ирана.

Кроме того, первые случаи заражения коронавирусом были зафиксированы еще в трех странах мира. Так, болезнь впервые диагностировали в Литве, Нидерландах и Нигерии. Во всех случаях зараженные граждане находились в странах, где произошла вспышка коронавируса.