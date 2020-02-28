ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Новой Зеландии у пассажира самолета обнаружили коронавирус

Новости » Происшествия     28.02.2020 - 09:51
В Новой Зеландии у пассажира самолета обнаружили коронавирус
Иллюстративное фото (twitter com ChuBailiang)

Больной коронавирусом человек вернулся из Ирана

В Новой Зеландии подтвердили первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New Zealand Herald.

По данным издания, коронавирус обнаружили у 60-летнего человека, недавно путешествовавшего в Иран. Больной человек в среду, 26 февраля, вернулся в Новую Зеландию рейсом EK450 из Объединенных Арабских Эмиратов с пересадкой в Бали.

Отмечается, что после возвращения из Ирана человек начал испытывать проблемы со здоровьем, поэтому ее родственники обратились за помощью врачей. Лишь с третьей попытки тест на коронавирус дал положительный результат, после чего его госпитализировали.

Это первый случай заражения коронавирусом на территории Новой Зеландии, что делает ее 48 страной, где был обнаружен коронавирус.

Напомним, ранее Министерство здравоохранения Беларуси сообщило о подтверждении первого случая заражения коронавирусом в стране. Опасную болезнь обнаружили у студента, который недавно прилетел из Ирана.

Кроме того, первые случаи заражения коронавирусом были зафиксированы еще в трех странах мира. Так, болезнь впервые диагностировали в Литве, Нидерландах и Нигерии. Во всех случаях зараженные граждане находились в странах, где произошла вспышка коронавируса.

ВМС США ввели карантин для своих кораблей из-за коронавируса Китай обнародовал результаты аутопсии умершего от коронавируса
Новости Украины Новая ЗеландияКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь