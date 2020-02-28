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В Швейцарии из-за коронавируса запретили массовые мероприятия, отменен Женевский автосалон

Новости » Общество     28.02.2020 - 14:14
В Швейцарии из-за коронавируса запретили массовые мероприятия, отменен Женевский автосалон
Иллюстративное фото (pixabay)

Запрещены массовые мероприятия с более чем тысячей участников

Швейцарское правительство сегодня, 28 февраля, приняло решение о запрете проведения массовых мероприятий с более чем тысячей участников из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Neue Zürcher Zeitung.

Запрет на проведение массовых мероприятий вводится немедленно и будет действовать как минимум до 15 марта. В правительстве охарактеризовали состояние в Швейцарии как особое.

Так, под запрет попал ежегодный международный автосалон в Женеве, проведение которого было запланировано с 5 по 15 марта. Ранее было объявлено об отмене международной выставки изобретений и салона высокой часовой моды, которые также должны были состояться в Женеве.

Кроме того, организаторы мероприятий с числом участников меньше тысячи должны проводить оценку риска распространения коронавируса во взаимодействии с компетентными кантональными властями.

Напомним, ранее сообщалось, что в Швейцарии были подтверждены 4 случая заражения коронавирусом COVID-19.

Также РБК-Украина писало, что по состоянию на 28 февраля коронавирус COVID-19 был выявлен в 46 странах. Украины в списке стран, пораженных коронавирусом, нет. За пределами Китая коронавирусом заразились уже 4430 людей. Наибольшее количество случаев в Европе было зарегистрировано в Италии - 650, среди них 17 летальных.

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