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В Италии глава Ломбардии самоизолировался на карантин из-за коронавируса

Новости » Общество     27.02.2020 - 21:52
В Италии глава Ломбардии самоизолировался на карантин из-за коронавируса
Фото: Аттилио Фонтана (ANSA)

Фонтана заявил, что и он, и другие члены его команды не заражены вирусом

Глава итальянского региона Ломбардия Аттилио Фонтана объявил, что уходит в самоизоляцию на 14 дней из-за коронавируса. Об этом сообщает Аljazeera.

Сообщается, что с заявлением Фонтана выступил после того, как результат теста на коронавирус одного из сотрудников его регионального правительства оказался положительным

Фонтана заявил, что и он, и другие члены его команды не заражены вирусом. Тем не менее, они проведут 14 дней на карантине.

"На данный момент у меня нет никакого типа инфекции. Но две недели я постараюсь жить в своеобразной самоизоляции", - заявил он.

Отметим, в Италии число жертв коронавируса достигло 17, количество инфицированных увеличилось до 650 человек.

Ранее сообщалось о 528 заразившихся и 14 летальных случаях вследствие коронавируса в Италии.

Напомним, премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что неправильное управление больницей в северной Италии способствовало распространению нового коронавируса в стране.

Также сообщалось, что в Италии коронавирус подтвердили у профессионального футболиста.

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