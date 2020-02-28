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В Мексике подтвердили первый случай заражения коронавирусом

Новости » Происшествия     28.02.2020 - 15:45
В Мексике подтвердили первый случай заражения коронавирусом
Иллюстративное фото (freepik)

Это второй случай заражения в Латинской Америке

Власти Мексики подтвердили первый случай заражения коронавирусом в стране. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

При этом отмечается, что это уже второй случай заражения в Латинской Америке.

Заместитель министра здравоохранения Уго Лопес-Гател Рамирес заявил, что пациент с возможной коронавирусной инфекцией прошел второй тест, который дал положительный результат.

Напомним, по состоянию на 28 февраля коронавирус COVID-19 был выявлен в 46 странах. Украины в списке стран, пораженных коронавирусом, нет. За пределами Китая коронавирусом заразились уже 4430 людей. Наибольшее количество случаев в Европе было зарегистрировано в Италии - 650, среди них 17 - летальных.

Кроме того, в Беларуси подтвердили первый случай заражения коронавирусом. Заразился студент, который недавно прилетел из Ирана. Сейчас больной находится в удовлетворительном состоянии.

Добавим, что коронавирус впервые обнаружили в Новой Зеландии. Опасную болезнь подтвердили у 60-летнего человека, недавно путешествовавшего в Иран. В Новую Зеландию больной человек вернулся самолетом 26 февраля.

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