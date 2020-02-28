ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Первый случай коронавируса подтвердили в Исландии

Новости » В мире     28.02.2020 - 17:19
Первый случай коронавируса подтвердили в Исландии
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Инфицированный мужчина недавно вернулся в Исландию из севера Италии

Министерство здравоохранения Исландии подтвердило первый случай заражения коронавирусом в стране. Об этом сообщает The Reykjavik Grapevine.

Сообщается, что коронавирус был выявлен у исландца, которому более 50 лет, и который находится в изоляции в госпитале Ландспитали после того, как недавно вернулся из севера Италии.

"Мужчина не серьезно болен, но дал положительный результат на COVID-19, вирус, который вызывает такие симптомы, как боль, лихорадка и кашель", - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина писало, что 28 февраля первый случай коронавируса зарегистрировали в Мексике. Это стал второй случай заражения в Латинской Америке, после Бразилии.

Отметим, до этого в Европе коронавирус был зафиксирован в 23 странах - Нидерланды, Литва, Беларусь, Швейцарии, Италии, Греции, Грузии, Эстонии, Дании, Норвегии, Северной Македонии, Германии, Франции, Британии, Испании, Австрии, Хорватии, Израиле, Российской Федерации, Румынии, Бельгии, Финляндии, Швеции.

Всего в мире коронавирус официально подтвержден в 50 странах. COVID-19 охватил все континенты мира, кроме Антарктиды.

В ВОЗ заявили об усилении вспышки коронавируса в мире В Румынии начались протесты из-за размещения людей с подозрением на коронавирус
Новости Украины ИсландияболезньКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь