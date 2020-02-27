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СНБО представил 8 правил для предотвращения коронавируса

Новости » Общество     27.02.2020 - 22:03
СНБО представил 8 правил для предотвращения коронавируса
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Передерживание правил позволит избежать инфицирования

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины представил главные правила, которых следует придерживаться для предотвращения заболевания коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба СНБО в Facebook.

В частности, СНБО опубликовало список из восьми правил, следуя которым можно обезопасить себя от заболевания коронавирусом:

  1. Мойте руки со средствами дезинфекции. Необходимо мыть руки с мылом на протяжении минимум 20 секунд или со средством дезинфекции, который содержит 60% спирта.
  2. Избегайте близких контактов. Соблюдайте дистанцию ​​не менее двух метров от человека, который кашляет, чихает, имеет повышенную температуру.
  3. Не прикасайтесь руками к глазам, носу, рту.
  4. Кашляйте/чихайте на внутреннюю часть локтя.
  5. Не употребляйте антибиотики или противовирусные препараты, поскольку пока нет научного подтверждения, что они предотвращают заражение коронавирусом.
  6. Мойте поверхности со средствами дезинфекции: отбеливатель, хлор, растворители, уксусная кислота и хлороформ, 75% этанол.
  7. Используйте маску, но только в том случае, если есть подозрение на контакт с коронавирусом, или для помощи больному человеку.
  8. Тем, кто находился в КНР, или в других странах, где зарегистрированы вспышки коронавируса, нужно позвонить на горячую линию Минздрава 0800 505201, чтобы получить информацию о дальнейших действиях.

Также в СНБО призвали обратиться на "горячую линию" всех граждан, имеющих симптомы заболевания (повышенную температуру, кашель, стесненное дыхание, боли в мышцах), кто находился в Китае или контактировали с прибывшими гражданами из КНР, а также других стран, где зафиксированы случаи массового заболевания за последние 14 дней. Телефон "горячей линии" - 0-800-505-201.

Напомним, ранее в СНБО назвали группы риска заражения коронавирусом. По результатам моделирования в зоне наименьшего риска находятся лица в возрасте от 10 до 39 лет.

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