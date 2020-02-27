СНБО представил 8 правил для предотвращения коронавируса
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Передерживание правил позволит избежать инфицирования
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины представил главные правила, которых следует придерживаться для предотвращения заболевания коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба СНБО в Facebook.
В частности, СНБО опубликовало список из восьми правил, следуя которым можно обезопасить себя от заболевания коронавирусом:
- Мойте руки со средствами дезинфекции. Необходимо мыть руки с мылом на протяжении минимум 20 секунд или со средством дезинфекции, который содержит 60% спирта.
- Избегайте близких контактов. Соблюдайте дистанцию не менее двух метров от человека, который кашляет, чихает, имеет повышенную температуру.
- Не прикасайтесь руками к глазам, носу, рту.
- Кашляйте/чихайте на внутреннюю часть локтя.
- Не употребляйте антибиотики или противовирусные препараты, поскольку пока нет научного подтверждения, что они предотвращают заражение коронавирусом.
- Мойте поверхности со средствами дезинфекции: отбеливатель, хлор, растворители, уксусная кислота и хлороформ, 75% этанол.
- Используйте маску, но только в том случае, если есть подозрение на контакт с коронавирусом, или для помощи больному человеку.
- Тем, кто находился в КНР, или в других странах, где зарегистрированы вспышки коронавируса, нужно позвонить на горячую линию Минздрава 0800 505201, чтобы получить информацию о дальнейших действиях.
Также в СНБО призвали обратиться на "горячую линию" всех граждан, имеющих симптомы заболевания (повышенную температуру, кашель, стесненное дыхание, боли в мышцах), кто находился в Китае или контактировали с прибывшими гражданами из КНР, а также других стран, где зафиксированы случаи массового заболевания за последние 14 дней. Телефон "горячей линии" - 0-800-505-201.
Напомним, ранее в СНБО назвали группы риска заражения коронавирусом. По результатам моделирования в зоне наименьшего риска находятся лица в возрасте от 10 до 39 лет.