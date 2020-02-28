ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Коронавирус в Израиле: число зараженных возросло, на карантине 450 военных

Новости » В мире     28.02.2020 - 14:42
Коронавирус в Израиле: число зараженных возросло, на карантине 450 военных
Иллюстративное фото (adevarul.ro)

В целях профилактики эпидемии коронавируса на карантин поместили более 450 израильских военных

Из-за опасений распространения коронавируса COVID-19, Министерство здравоохранения Израиля рекомендовало поместить на карантин по меньшей мере 450 военных, которые за последнее время побывали за границей, в частности, в Италии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

На карантин также отправили военных, которые контактировали с зараженными гражданами Южной Кореи, посетивших Израиль на прошлой неделе. Такие меры страна вводит в профилактических целях для недопущения распространения вируса.

Кроме того, сегодня Министерство здравоохранения Израиля заявило об очередном случае заражения коронавирусом COVID-19 в стране. Инфекцию диагностировали у жены ранее зараженного израильтянина, который 5 дней назад вернулся из охваченной вспышкой коронавируса Италии. Обоих изолировали.Коронавирус в Израиле: число зараженных возросло, на карантине 450 военных

Напомним, в Минздраве Израиля планируют поместить под карантин всех, кто так или иначе контактировал с зараженным мужчиной за две последние недели после его возвращения в Израиль и на протяжении двух недель нахождения в Италии. Отмечается, что поскольку случай инфицирования не был вовремя диагностирован, вирус мог распространиться среди людей, с которыми контактировал израильтянин.

Таким образом, коронавирусом в Израиле заболели уже 4 человека. Также известно, что на карантине находится посол Израиля в Китае.

Ранее сообщалось, что в связи со вспышкой коронавируса в европейском регионе власти Израиля запретили въезд в страну иностранцам из Италии, где инфекцию подтвердили почти 700 у человек.

РБК-Украина следит за тем, как коронавирус распространяется по странам Европы.

Во Всемирной организации туризма оценили убытки от коронавируса Еще в трех странах зафиксировали первые случаи заражения коронавирусом
Новости Украины ИзраильКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь