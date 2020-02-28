Коронавирус в Израиле: число зараженных возросло, на карантине 450 военных

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В целях профилактики эпидемии коронавируса на карантин поместили более 450 израильских военных

Из-за опасений распространения коронавируса COVID-19, Министерство здравоохранения Израиля рекомендовало поместить на карантин по меньшей мере 450 военных, которые за последнее время побывали за границей, в частности, в Италии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

На карантин также отправили военных, которые контактировали с зараженными гражданами Южной Кореи, посетивших Израиль на прошлой неделе. Такие меры страна вводит в профилактических целях для недопущения распространения вируса.

Кроме того, сегодня Министерство здравоохранения Израиля заявило об очередном случае заражения коронавирусом COVID-19 в стране. Инфекцию диагностировали у жены ранее зараженного израильтянина, который 5 дней назад вернулся из охваченной вспышкой коронавируса Италии. Обоих изолировали.

Напомним, в Минздраве Израиля планируют поместить под карантин всех, кто так или иначе контактировал с зараженным мужчиной за две последние недели после его возвращения в Израиль и на протяжении двух недель нахождения в Италии. Отмечается, что поскольку случай инфицирования не был вовремя диагностирован, вирус мог распространиться среди людей, с которыми контактировал израильтянин.

Таким образом, коронавирусом в Израиле заболели уже 4 человека. Также известно, что на карантине находится посол Израиля в Китае.

Ранее сообщалось, что в связи со вспышкой коронавируса в европейском регионе власти Израиля запретили въезд в страну иностранцам из Италии, где инфекцию подтвердили почти 700 у человек.

РБК-Украина следит за тем, как коронавирус распространяется по странам Европы.