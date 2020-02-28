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ВМС США ввели карантин для своих кораблей из-за коронавируса

Новости » Происшествия     28.02.2020 - 09:39
ВМС США ввели карантин для своих кораблей из-за коронавируса
Иллюстративное фото (twitter.com/tcsavunma)

Карантин вводят из-за опасений, связанных с коронавирусом

Военно-морские силы США приняли решение о введении карантина для всех своих кораблей, которые делали остановки в Тихом океане, в связи со вспышкой коронавируса. Об этом сообщает CNN.

Карантин вводят из-за опасений, связанных с коронавирусом.

Напомним, новый коронавирус зафиксировали еще в трех странах - Литве, Нидерландах и Нигерии. Также в Беларуси заявили о первом случае заболевания.

Отметим, в результате коронавируса Covid-19 по состоянию на утро пятницы, 28 февраля, в мире зарегистрировано 57 новых смертей.

Как писало РБК-Украина, вчера стало известно о подтверждении первого случая заражения коронавирусом в Эстонии. Коронавирусом заболел иностранец, проживающий в Эстонии на постоянной основе.

Также первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован в Дании. Зараженный человек вернулся в страну после отдыха на горнолыжном курорте на севере Италии.

До того в Германии объявили эпидемию коронавируса в стране. Как отметили в Минздраве, новые разы не показали связь с источником нового вируса в Китае. Всего в Германии зарегистрировано около 20 случаев коронавируса.

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