ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Испании в два раза увеличилось количество зараженных коронавирусом

Новости » В мире     28.02.2020 - 15:44
В Испании в два раза увеличилось количество зараженных коронавирусом
Иллюстративное фото (twitter.com/ChuBailiang)

Число зараженных в стране достигло 32 человек

Испания сообщила о 18 новых случаях заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства здравоохранения Испании.

Резкое увеличение инфицированных произошло за одну ночь. Таким образом, общее число зараженных в стране достигло 32 человек.

В частности, известно о 8 случаях в Валенсии, по 6 - на Канарских островах и Андалусии, 5 - в Мадриде, 3 - в Каталонии, 2 - в Леоне и еще по 1 случаю на Балеарских островах и северном автономном сообществе Арагон.В Испании в два раза увеличилось количество зараженных коронавирусом

Напомним, из-за обнаружения коронавируса у итальянской пары на испанском острове Тенерифе закрыли на карантин отель H10 Costa Adeje Palace. Сотни гостей и сотрудников отеля будут находиться в изоляции в течение 14 дней.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 14:00 28 февраля в европейском регионе зафиксировано 799 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Инфекция диагностировали в 23 странах.

Напомним, РБК-Украина следит за тем, как коронавирус распространяется по странам Европы.

Коронавирус приближается к украинской границе: ситуация в стране Коронавирус в Израиле: число зараженных возросло, на карантине 450 военных
Новости Украины ИспанияКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь